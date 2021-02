Simona Halep a câștigat la pas în primul tur la Australian Open

Halep nu a părut să aibă probleme la spate, cum s-a întâmplat în meciul cu Ekaterina Alexandrova, în sferturi la Gippsland Trophy, şi a condus cu 4-0 în primul set şi cu 5-0 în al doilea, înainte de permite adversare să puncteze.

Simona a încheiat cu 14 mingi direct câştigătoare, faţă de doar 7 ale adversarei, dar a făcut destul de multe erori neforţate, 18.

