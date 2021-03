Simona Halep a anunţat că nu va participa la turneul WTA de la Dubai, din cauza unei probleme la spate

''Din nefericire nu mă simt bine la sută la sută la spate şi am luat decizia dificilă să mă retrag de la @DDFTennis. Am amintiri foarte frumoase de la câştigarea titlului WTA cu numărul 20 la Dubai, anul trecut, aşa că sunt dezamăgită că nu voi putea să îmi apăr titlul'', a precizat Halep, care le-a urat organizatorilor competiţiei să aibă succes.

Unfortunately I am not feeling 100 per cent in my lower back and I have made the tough decision to withdraw from DDFTennis



I have great memories from winning my 20th WTA title in Dubai last year so I’m disappointed that I won’t be able to defend my title.. pic.twitter.com/ULvxfyKq5w