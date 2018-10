Simona Halep a anunțat că suferă de hernie de disc. Sportiva a dat asigurări că nu se operează, ci va face exerciții și fizioterapie

„Am fost suspusă unui RMN și am aflat că am hernie de disc. Voi vorbi cu medicii zilele următoare, dar sper să mă întorc în curând pe teren”, a scris Simona Halep în primul mesaj postat pe Twitter și Facebook, în limba engleză. Sportiva le-a mulțumit fanilor săi pentru mesajele de susținere.

Hi everyone, wanted to give you a quick update. I had an MRI on my back and found out I have a disk hernia.

I will discuss with doctors in the next few days but hope to be back soon and will keep you updated. Thanks for all your support ❤️ pic.twitter.com/tQ6cFTsB9o