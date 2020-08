Simona Halep a anunțat că nu merge la US Open: Voi pune întotdeauna sănătatea pe primul loc

Simona Halep, câștigătoare la Praga / FOTO: twitter.com/WTA

„După ce am cântărit serios toţi factorii acestei excepţionale situaţii pe care o traversăm, am decis să nu călătoresc la New York pentru a juca la US Open. Am spus întotdeauna că voi pune sănătatea pe primul loc atunci când voi lua o decizie”, a scris Simona Halep.

Simona Halep preferă să rămână să se antreneze în Europa.

Halep a câștigat duminică turneul de la Praga, unde a învins-o în 2 seturi pe Elise Mertens. Este primul ei trofeu după întreruperea cauzată de pandemie.

