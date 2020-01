Simona Halep a ajuns la 90 de victorii în turneele de Mare Șlem. Românca o întâlnește în turul trei la Australian Open pe Yulia Putintseva

Simona Halep a disputat până acum 126 de meciuri pe tablourile principale ale turneelor de Mare Șlem. A câștigat 90 de partide și a pierdut 36. Sportiva a debutat la turneele de Grand Slam în 2010, atunci când a ajuns pe tablourile principale de la Roland Garros și US Open.

Românca a obținut performanțe la toate cele patru turnee de Mare Șlem, cele mai importante fiind titlurile de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, precum și finalele disputate la Australian Open 2018, Roland Garros 2014 și 2017. Cel mai slab parcurs l-a avut la US Open, unde cel mai bun rezultat este, până acum, accederea în semifinale în 2015.

În turul al treilea de la Australian Open 2020, Simona Halep se va duela cu Yulia Putintseva din Kazahstan, jucătoare pe care nu a mai întâlnit-o până acum.

Putintseva a trecut joi de o jucătoare mai bine clasată, Danielle Collins, care a disputat recent semifinale la Adelaide. Sportiva din Kazahstan s-a impus după două ore și 36 de minute, scor 6-4, 2-6, 7-5.

What a win for @PutintsevaYulia



The World No.38 upsets our 2019 semifinalist Danielle Collins, 6-4 2-6 7-5 to advance to the third round at #AO2020.#AusOpen pic.twitter.com/2vjm2Xvlkm