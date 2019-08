Simona Halep a abandonat în sferturi la Rogers Cup, din cauza durerilor la tendonul lui Ahile. Bianca Andreescu s-a calificat în semifinale, după o revenire spectaculoasă în meciul cu Pliskova

Marie Bouzkova (21 ani), jucătoare venită din calificări, a început excelent meciul, iar după 20 de minute, Halep era condusă cu 4-0. A reușit să-și crească spectaculos nivelul de joc și să câștige patru ghemuri la rând pentru a egala, însă pe finalul setului nu a mai putut să mențină ritmul și a pierdut cu 4-6, după 46 de minute de joc.

Fostul lider WTA a acuzat dureri la tendonul lui Ahile de la piciorul stâng, aşa cum s-a întâmplat şi la partida precedentă, cu rusoaica Svetlana Kuzneţova, însă de această dată nu a mai putut continua jocul.

“Am avut probleme la tendonul lui Ahile încă de la primul meci aici. Astăzi am simţit asta mai mult, de aceea am decis să abandonez”, a declarat sportiva după meci.

Despre o posibilă confruntare cu Bianca Andreescu, dacă nu ar fi abandonat, Simona a spus: “Mâine aş fi jucat cu Serena şi nu ar fi fost uşor.”

Due to injury, Halep has retired from the match. @MarieBouzkova moves into the @rogerscup semifinals with a 6-4ret. scoreline. pic.twitter.com/MsEQzr0nJI

"Cu siguranță, nu așa am vrut să părăsesc Rogers Cup, dar sunt fericită cu săptămâna minunată pe care am avut-o aici și vreau să le mulțumesc fanilor incredibili din Toronto. V-am auzit în seara asta, să știți!", a scris Simona pe paginile de socializare.

Definitely not the way I wanted to leave @rogerscup, but I'm happy with my great week here and want to thank the incredible fans in Toronto - I heard you tonight! pic.twitter.com/g3ljIhvqHW