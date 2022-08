Simona Halep a abandonat în optimi la Washington. Jucătoarea nu s-a simțit bine și a chemat de mai multe ori medicul în timpul meciului

Halep (30 ani, 16 WTA), a treia favorită, a fost nevoită să se retragă din motive medicale după 66 de minute de joc. Fostul lider mondial, care a cerut intervenţia medicului în mai multe rânduri, nu s-a simțit bine în condițiile de căldură și umiditate de la Washington. De altfel, sportiva a avut probleme cu condițiile de joc și la ultima ei apariție la acest turneu, în 2017, când s-a retras în setul trei cu Ekaterina Makarova, în sferturi.

We've seen this problem before in the past and sadly it happened again today, the heat was just too much for Simona. She did her best, fighting back from 0-4 to 5 all before losing the 1st set. Anna Kalinskaya defeated Simona Halep 7-5, 2-0 retirement. pic.twitter.com/LAmlxivtPN