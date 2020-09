Simona Halep, campioană la Roma EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Mă simt foarte bine și foarte bucuroasă că am reușit să câștig acest turneu. După atâția ani în care am jucat totuși foarte bine, am reușit, în sfârșit, să iau trofeul acasă", a declarat Simona Halep, după victoria de la Foro Italico.

Dezlănțuită cu 6 puncte consecutive, Halep a făcut ravagii în fața deținătoarei titlului: cu de 5 ori mai multe mingi câștigate cu primul serviciu decât Pliskova, Simona s-a desprins la 3-0 cu dublu break.

Avantajată de plusul celor 31 de procente dat de serviciul 2, dar condusă cu 40-0, Halep a anulat 3 mingi de rebreak ca să ajungă la 5-0 fără punct pierdut pe retur.

Cu 8 lovituri câștigătoare și de 3 ori mai puține erori neforțate, Simona a luat la zero un set de debut terminat în 21 de minute.

Chinuită de o accidentare în zona lombară a coloanei vertebrale, Pliskova a cerut time-out medical imediat după primul set, fără a putea stopa, însă, seria de 7 ghemuri consecutive și 4 break-uri la rând adjudecate de Halep.

În ciuda unui prim joc pe serviciu cedat după 27 de minute de joc, Simona și-a luat înapoi ghemul ca să aibă 2-1 înainte ca Pliskova să abandoneze în urma consultării medicului de turneu și a staff-ului ei tehnic.

