Halep (26 ani) a jucat cel mai dramatic meci din carieră şi cel mai lung, totodată, în faţa unei adversare agresive (24 ani), care se află pe locul 76 mondial.

Halep, numărul unu mondial, s-a calificat dramatic în optimile de finală ale turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capătul unui meci care a durat aproape 4 ore.

Românca a trecut peste accidentarea de la gleznă, peste oboseala acumulată în acest meci interminabil, a salvat trei mingi de meci şi a reuşit calificarea în optimi, după ce fusese eliminată din primul tur la precedentele două ediţii ale turneului de la Melbourne.

''Cu siguranţă că a fost un meci foarte dificil, foarte lung. Nu am jucat niciodată un set trei atât de lung. Sunt fericită că am rezistat şi am câştigat. Sunt foarte obosită. E bine că am arătat un tenis frumos, sper că a plăcut publicului. Nu ştiu cât am alergat, dar simt că muşchii mei au cedat. Nu ştiu cum e glezna mea, pentru că nu o mai simt. Dar a fost bine să fiu pe teren, a fost bine să câştig acest meci şi să ajung în turul IV al acestui turneu. E grozav'', a declarat liderul mondial WTA.

