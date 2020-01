Simona Halep: Încheietura e puțin inflamată, dar nu e nimic grav. Poate repet ce am făcut în 2018

Simona Halep a căzut în primul tur la Australian Open / FOTO: https://ausopen.com/

Simona Halep a vorbit în conferința de presă despre căzătura suferită în timpul meciului cu Jennifer Brady, de marți. Sportiva s-a arătat încrezătoare că accidentarea nu îi va pune probleme pentru restul turneului de la Australian Open.

"Încheietura e puțin inflamată, dar nu e nimic grav. Voi vedea cum va fi mâine dimineață (n.r. - miercuri), după ce mă trezesc. Nu știu de ce cad mereu în meciul din primul tur. S-a întâmplat și acum doi ani, dar sper că este un semn bun", a declarat Simona Halep, la conferința de presă de după meci.

Halep s-a calificat în turul secund de la Australian Open, după ce a învins-o pe americanca Jennifer Brady (49 WTA), scor 7-6 (5), 6-1. Românca a explicat diferența dintre cele două seturi și s-a declarat mulțumită de prestația sa: "Știam că va fi foarte motivată la început. Am jucat și acum câteva luni și a fost foarte strâns. Știam că are o dreaptă bună, a servit bine și reverul a fost și el foarte bun. A trebuit să o împing cât mai mult posibil, să o fac să alerge și să trimit în ambele părți. Am servit destul de bine și am avut parte de un set foarte dificil. În cel de-al doilea, am fost mai relaxată și puțin mai agresivă. M-am simțit excelent, nu am obosit, ceea ce este un semn bun. M-am recuperat după Adelaide, pentru că m-am simțit puțin ciudat. Am muncit mult aici și sunt mulțumită de cum am jucat și cum m-am mișcat. E foarte important acest aspect pe astfel de terenuri."

Simona Halep s-a accidentat în primul set al meciului, la scorul 5-5. Românca s-a dezechilibrat şi a căzut pe spate. S-a accidentat la încheietura brațului drept și a primit îngrijiri medicale în pauza dintre ghemuri - încheietura i-a fost bandajată. A continuat meciul şi a salvat trei mingi de set, trimiţând partida în tiebreak. Simona Halep a reușit un mini-break (4-2), Brady a egalat, 4-4, apoi românca s-a desprins din nou, a avut 6-4 şi a încheiat tiebreakul cu 7-5.

"În 2018, în primul tur m-am accidentat, a fost la fel. Aș putea repeta ce am făcut atunci", a declarat Simona, râzând, la finalul meciului (în 2018, Simona a jucat finală la Melbourne, pierzând în fața danezei Caroline Wozniacki, n.r). Mă doare puțin încheietura, dar nu mă gândesc la asta. Trebuie să mă recuperez pentru meciul al doilea", a mai spus românca.

În 2018, Simona Halep, pe atunci numărul 1 mondial, se califica în turul secund la Australian Open, la capătul unei partide cu emoții. Românca s-a impus atunci cu un scor identic, 7-6, 6-1 în duelul cu favorita gazdelor, Destanee Aiava. Simona s-a accidentat atunci în setul secund la picior și a jucat restul meciului cu glezna bandajată.

