Simona Halep va juca în finală, sâmbătă, de la ora 10.00, cu daneza Caroline Wozniacki, numărul doi mondial, care a trecut de Elise Mertens. Câştigătoarea va ocupa luni locul 1 în clasamentul WTA. Wozniacki conduce în meciurile directe cu scorul de 4-2.

Pentru Halep (26 ani) este a treia finală de Mare Şlem a carierei, după cele două pierdute la Roland Garros, în 2014 şi 2017. Simona nu trecuse până anul acesta de sferturi la Melbourne, iar la ediţiile din 2016 şi 2017 a pierdut în primul tur. Românca mai are în palmares semifinale la Wimbledon (2014) şi US Open (2015).

“I’m shaking now, I’m really emotional. I’m really glad I could resist and win this match."



- @simona_halep.#AusOpen pic.twitter.com/RwaW94focf