Simona Halep: Este o bucurie să pot juca în semifinale la Cluj. Emma Răducanu: Mi-ar plăcea ca Simona să câştige turneul. Păcat că nu am ocazia să joc împotriva ei

"Jucătoarele tinere din România îşi iau încrederea din jocul lor. Eu am încercat să dau totul azi, m-am bucurat să fiu pe teren azi. Am făcut tratament la spate ieri şi azi dimineaţă, iar acum mă simt mai bine. Sunt bucuroasă că am putut câştiga. Este o bucurie să pot juca în semifinale la Cluj. Mereu când am jucat acasă a fost o presiune în plus, nu e uşor să joci acasă. Dar parcă mă motivează mai mult atunci când am presiune şi joc mai bine", a declarat fostul lider mondial, după meci.

Halep a menţionat că a simţit dureri la spate şi în acest meci: "Azi a fost mai bine, am mai simţit puţin durere la backhand, dar sunt obişnuită cu această durere. Ştiu cum să o gestionez. Am uitat de durere, m-am bucurat de meci, sunt mândră de ce am arătat azi. A fost un meci dificil, cu o adversară solidă, care are un viitor frumos în faţă. Serviciul meu bun este rezultatul încrederii. Am lucrat mult cu antrenorii mei pentru a servi mai puternic. La acest nivel e întotdeauna important să ai un serviciu bun. Să sperăm că voi continua să servesc astfel, pentru că mă ajută."

Întrebată cum va fi în semifinale, unde va întâlni învingătoarea dintre britanica Emma Răducanu, campioana de la US Open, şi ucraineanca Marta Kostiuk, Halep a răspuns: "Amândouă joacă bine, cu Marta am jucat nu demult. Cu Emma nu am jucat, e foarte nouă pe circuit. A făcut o performanţă extraordinară la US Open. Vreau doar să mă bucur de meci, cu oricine aş juca o să încerc să câştig, îmi doresc foarte mult".

Simona Halep (30 ani, 18 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), care are loc în BT Arena din Cluj-Napoca şi e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, după ce a învins-o, vineri seara, pe Jaqueline Cristian (23 ani, 105 WTA) cu 6-1, 6-1.

Halep şi-a asigurat un cec de 10.100 dolari şi 110 puncte, şi va juca în penultimul act cu ucraineanca Marta Kostiuk, care a trecut ușor de la US Open, Emma Răducanu.

La rândul ei, Emma Răducanu (18 ani, 23 ani), a treia favorită, a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă online susţinută după eliminarea de la Transylvania Open, că regretă că nu are ocazia să joace în semifinale împotriva Simonei Halep, dar speră ca aceasta să câştige turneul: "Mi-ar plăcea ca Simona Halep să câştige turneul. E unul dintre idolii mei, îmi place să o văd jucând. Este păcat că nu am ocazia să joc împotriva ei. Deocamdată nu ştiu dacă voi rămâne la Cluj să urmăresc meciurile ei sau voi merge la Bucureşti, voi vedea."

În ceea ce priveşte meciul cu ucraineanca Marta Kostiuk din sferturile de finală, Răducanu a menţionat că s-a simţit obosită şi nu merita să câştige: "Ea a jucat foarte bine şi pot spune că eu nu meritam să câştig azi. Am încercat să dau mai mult, dar azi am fost destul de letargică pe teren. A fost un meci greu pentru mine. Marta a fost concentrată... eu nu am fost 100% din punct de vedere fizic, m-am simţit obosită pe teren azi. Însă sunt şi astfel de zile. Nu am fost surprinsă de numărul mare de greşeli neforţate şi de duble greşeli, pentru că, după cum am spus, m-am simţit obosită. Ştiam de dimineaţă, de la antrenament... dar am vrut să intru pe teren şi să dau tot ce am mai bun. Însă azi nu a ieşit aşa cum mi-am dorit, din păcate. Este dezamăgitor să ai astfel de zile, dar trebuie să merg înainte, să şterg totul cu buretele."

Emma Răducanu, al cărei tată este român, a menţionat că s-a simţit foarte bine în România: "Am petrecut câteva zile foarte plăcute aici, în România. Ospitalitatea a fost absolut incredibilă, toată lumea m-a primit atât de bine. A fost plăcut să mă simt apreciată aici. Sunt dezamăgită că nu pot să stau mai mult aici, dar a fost o săptămână pozitivă. Rămân cu amintiri foarte frumoase despre România. Sunt foarte recunoscătoare tuturor celor de aici. Într-un fel am fost surprinsă de cât de tare m-au susţinut românii... aşa că îmi pare rău că nu am reuşit să joc mai mult la acest turneu. Sper însă că voi reveni la acest turneu sau la altul în România anul viitor. Sper să îi revăd pe fanii de aici, înseamnă mult pentru mine."

Întrebată dacă o va vizita pe bunica sa, care locuieşte la Bucureşti, Emma Răducanu a răspuns: "Nu ştiu deocamdată. Vreau să o protejez dată fiind situaţia pandemiei. Aici este o situaţie dificilă, cu multe cazuri, aşa că încă nu am decis pentru moment ce voi face în următoarele zile. Sigur m-a văzut la televizor. Sunt sigură că e mândră de mine că am reuşit să vorbesc în limba română. Pentru că ştiu limba română în primul rând datorită ei. Sper că voi petrece mai mult timp aici şi voi învăţa şi mai bine româna".

Campioana de la US Open a fost învinsă de ucraineanca Marta Kostiuk (19 ani, 55 WTA), cap de serie numărul şase, cu 6-2, 6-1, vineri seara, în sferturile de finală ale turneului Transylvania Open.

Pentru Emma Răducanu, Transylvania Open rămâne turneul unde a obținut prima victorie din carieră în circuitul WTA.

Până la Transylvania Open, Emma Răducanu mai jucase un singur meci după evoluţia sa de senzaţie de la Flushing Meadows, fiind învinsă de belarusa Aleksandra Sasnovici în turul al doilea la Indian Wells.

Emma Răducanu are tată român și mamă chinezoaică, s-a născut în Canada și trăiește în Marea Britanie. Până în iunie anul acesta, când a participat la turneul de la Nottingham, nu jucase niciun meci în circuitul profesionist WTA.

S-a făcut remarcată în iulie 2021 la Wimbledon, unde a atins optimile de finală la prima sa participare la un turneu de Grand Slam.

Apoi a scris istorie la New York, devenind prima jucătoare care a câștigat un turneu de Grand Slam venind din calificări. În plus, tânăra sportivă, aflată la doar a doua participare la un turneu de Mare Șlem, a câștigat cele 10 meciuri fără să piardă vreun set și fără să ajungă în tiebreak.

