Simona Halep, eliminată dramatic în turul doi la US Open, după ce a ratat o minge de meci. "Sunt campioana de la Wimbledon și nu voi strica asta"

Simona Halep / FOTO: Simona Halep FanSpace/Facebook

Primul set dintre Simona Halep și Taylor Townsend a fost echilibrat doar în primele patru ghemuri. La 2-2, a patra favorită la US Open a mărit ritmul jocului și, cu patru ghemuri consecutive, a închis setul la 6-2.

Revanșa americancei a venit în actul secund. Cu veniri dese la fileu (a avut peste 100 în tot meciul), Townsend a surprins-o pe Halep, s-a distanțat la 4-1 și și-a adjudecat setul cu 6-3.

Arthur Ashe Stadium



We head to a third set tiebreak as Halep and Townsend continue to battle...#USOpen pic.twitter.com/gjEfG9NUPJ — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2019

În decisiv, americanca a insistat cu aceeași tactică, serviciu-voleu, și s-a desprins la 5-3.

Fiecare jucătoare a avut șansa de a închide partida. Mai întâi americanca a irosit doua mingi de meci, apoi a fost rândul Simonei să rateze punctul decisiv. Învingătoarea s-a decis la tie-break, cedat de româncă cu 4-7.

Pentru Halep este al treilea an la rând când nu reușește să treacă de turul secund la US Open. În 2017 și 2018 a fost eliminată chiar din primul tur.

”M-am obişnuit. Este al treilea an, sunt dezamăgită. Aveam aşteptări de la mine, să fiu încrezătoare şi să simt jocul. Dar astăzi a fost diferit. Am fost foarte aproape. Am avut minge de meci. Însă uneori se întâmplă. Trebuie doar să privesc înainte. Sunt campioana de la Wimbledon, aşa că nu voi strica asta”, a spus Simona Halep la conferința de presă. Sportiva noastră a evidenţiat jocul bun al adversarei: ”Cred că a jucat extraordinar. A fost inspirată la fiecare minge. A venit mult la fileu şi nu a ratat mult. În plus, returul meu a fost slab, pentru că nu am putut simţi ritmul unei stângace. Serviciul nu era foarte puternic, dar mingea se mişca prea mult şi nu o simţeam. Apoi cred că am jucat un pic cu tactica greşită. Ea a fost foarte aproape de fileu. Nu am fost deloc inspirată astăzi, dar am luptat. Sunt un pic supărată din cauza tacticii şi a modului în care am jucat. Dar nu este o dramă. Ea a jucat foarte bine. A meritat victoria pentru că a dat totul şi nu s-a gândit la eşec. A crezut sută la sută. Am jucat de câteva ori împotriva ei şi ştiam cum joacă. Dar astăzi a schimbat. A mers la fileu, aşa că a fost un pic diferit. La un moment dat, am pierdut ritmul în setul doi şi nu ştiam ce trebuie să schimb. La multe mingi ea a fost mult mai ispirată decât mine. Am jucat de fiecare dată acolo unde era ea. Nu am mai jucat niciodată cu cineva care să vină atât de des la fileu”.

În acest meci, fiecare jucătoare a comis câte 4 duble greşeli. Românca a avut un plus la punctele cu primul serviciu (69%-63%), iar Townsend la al doilea (45%-47%). Americanca a reuşit 64 de puncte la fileu, faţă de 6 ale Simonei. Halep a fructificat doar 4 mingi de break din 11, iar americanca 3 din 7. Townsend a dominat la mingile direct câştigătoare, 39-23, dar a avut şi mai multe erori neforţate, 42-23. Simona Halep a totalizat mai multe puncte, 101-97.

Simona câştigase toate cele trei meciuri anterioare cu Townsend: în 2017, în turul al doilea la Cincinnati, cu 6-4, 6-1, în 2018 la Roland Garros, în turul al doilea, cu 6-3, 6-1, şi anul acesta în turul al doilea la Miami, cu 6-1, 6-3.

Fostul lider mondial a ratat astfel un duel cu o româncă în turul 3. Dacă ar fi trecut de sportiva din SUA, Simona o întâlnea pe Sorana Cîrstea (106 WTA), care s-a impus în 3 seturi în runda secundă, învingând-o pe spaniola de origine moldoveană Aliona Bolsova Zadoinov (100 WTA).

