Simona Halep, după eliminarea de la AO: Serviciul meu n-a mers și asta a fost cheia. Am avut o atitudine negativă tot turneul, dar voi lucra la asta. Serena Williams: A fost cel mai bun meci al meu din turneu

Simona Halep-Serena Williams

"A fost un meci dificil, Serena a jucat foarte bine și, cu siguranță, a meritat să câștige azi. Am simțit că serviciul nu m-a ajutat prea mult, de aceea nu am putut să consolidez avantajul pe care l-am avut în setul doi", a explicat Simona Halep.

Simona a declarat că nu este foarte dezamăgită de cum a jucat, iar Serena a fost mai puternică în momentele importante. Campioana noastră a recunoscut că a fost negativă pe teren în acest turneu, dar a precizat că este un aspect la care va lucra: "Sentimentul meu după acest meci este că nu am fost atât de departe, dar Serena a fost mai puternică în momentele importante. Am avut 3-1 în setul doi și serviciul nu prea m-a ajutat. Ar fi trebuit să fiu mai puternică pe serviciu, dar n-a funcționat astăzi. Retururile ei au fost foarte puternice. Cred că am avut un meci bun azi. Nu sunt atât de dezamăgită de mine. Atitudinea poate a fost un pic negativă în tot turneul, dar o să lucrez la asta și mă voi întoarce mai puternică, cu siguranță, la acest capitol."

Sportiva din România a explicat că Serena nu servit atât de puternic ca de obicei și a variat ritmul: "Am simțit foarte bine returul. Am făcut break în setul doi și mi-am găsit încrederea. Ea nu a servit atât de puternic azi. A variat, și de aceea mi-am tot schimbat poziția la primire. Am simțit că am fost bine în toate aspectele, mai puțin serviciul care n-a mers și asta a fost cheia. Nu a servit atât de tare cum servește în mod normal. A servit la 170. A variat ritmul, așa am simțit, de aceea am schimbat și eu poziția la retur."

Ocupanta locului 2 mondial a vorbit și despre forma excelentă a adversarei sale: "Da, se mișcă mai bine și lovește puternic. Simt că e într-o formă bună acum. Are un joc bun. Mereu l-a avut... Azi am simțit că s-a deplasat foarte bine, dar nu pot compara cu meciurile noastre din trecut, nu îmi aduc aminte chiar totul. Dar azi am simțit că aleargă mai mult și ajunge mai bine la mingi. Loviturile ei sunt foarte puternice, deci trebuie să fii puternică pe picioare ca să o poți mișca, să-ți deschizi terenul. Faptul că se deplasează mai bine acum o avantajează, bineînțeles, pentru că e mult mai ușor să lovești mingea și e mai greu pentru adversare să închidă punctul."

Întrebată dacă a simțit că Serena Williams a vrut să-și ia revanșa după finala pierdută categoric în 2019 la Wimbledon, Simona a răspuns că meciurile nu pot fi comparate, ca suprafețele sunt diferite și a spus că se aștepta ca azi să aibă un meci dificil: "A trecut mult de la meciul nostru de la Wimbledon și e o suprafață diferită aici. Așa cum spuneam ;i acum două zile, va fi un meci diferit. Niciodată nu seamănă două meciuri între ele, așa că nu mă așteptam să fie ca atunci. Știam că va fi un meci dificil și că va trebui să joc foarte bine ca să câștig. Așa că nu, n-am avut în minte ce s-a întâmplat acolo. Am intrat pe teren cu încrederea că am o șansă să câștig, dar știam că va fi foarte greu."

Simona Halep a afirmat că pleacă din Australia mulțumită de jocul pe care l-a făcut, dar un pic frustrată din cauza negativității pe care a arătat-o pe teren și care a fost cauzată, crede sportiva, de pauza lungă competițională: "Sunt un pic frustrată din cauza negativității de pe teren, m-am plâns un pic cam prea mult, cred. Dar din punct de vedere al jocului, că am făcut o treabă bună. Am lucrat foarte mult în extrasezon și am putut să văd îmbunătățirile în unele direcții. Așa că sunt încrezătoare și pozitivă în ce privește jocul. Dar încă trebuie să lucrez să revin în formă bună și mental. Am simțit presiunea după trei, patru luni fără niciun meci oficial, și nu știam cum va fi aici, la ce să mă aștept. Așa că probabil am simțit mai mult tensiunea și nu am știut să o gestionez atât de bine. Dar nu am fost chiar atât de rău – sunt încă ok, dar trebuie să fiu mai bine la acest capitol."

La rândul ei, Serena Williams a declarat imediat după victorie că că meciul contra Simonei Halep a fost cel mai bun al său la ediţia din acest an a turneului de la Melbourne: ''Cu siguranţă cred că a fost cel mai bun meci pe care l-am jucat la acest turneu.''

''Întâlneam numărul doi mondial şi ştiam că trebuie să joc mai bine şi am făcut asta. Am urmărit-o şi sunt sigură că şi ea m-a urmărit pe mine'', a adăugat campioana americană.

''Simţeam că trebuie să fac un joc bun azi, mai ales după ultimul meci contra Simonei'', a precizat Serena, învinsă de Halep cu 6-2, 6-2, în finala de la Wimbledon, în 2019. ''Deci a fost foarte important să încerc să joc bine azi. ... Ştiam că nu pot juca mai slab decât atunci'', a explicat americanca, la conferința de presă.

''Simt că este o şansă foarte mare pentru mine să joc la cel mai înalt nivel al meu. Este primul Grand Slam al anului. Am avut o pauză incredibil de lungă şi de dificilă şi mă bucură fiecare victorie pe care o obţin'', a subliniat Williams, care are 39 ani și este locul 11 WTA.

Serena a dat o replică amuzantă la întrebarea când a fost ultima oară când a simţit că domină raliurile într-un meci, aşa cum a făcut-o marţi: ''Cred că vara anului 1926 a fost ultima dată când am simţit asta. Dar sunt bună la raliuri şi trebuie să accept lucrurile la care sunt bună''.

''Mişcarea a fost întotdeauna una dintre calităţile mele, aşa că e mai natural pentru mine să mă mişc. (...) Mă bucur că reuşesc să o fac din nou'', a adăugat Williams.

Despre meciul din semifinale, cu japoneza Naomi Osaka, campioana americană a spus: ''Am o adversară incredibilă şi ar fi frumos să continui să ridic nivelul jocului meu. Va trebui să o fac... Simt că ea face totul foarte bine, are un serviciu bun, are un retur excelent, este puternică la ambele capitole''.

