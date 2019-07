Simona Halep, după ce și-a egalat cea mai bună performanță la Wimbledon: Iubesc iarba, e prima oară când spun asta

Anul acesta, Simona Halep a ajuns în semifinale la Wimbledon după un meci în care a revenit în primul set de la 1-4, jucat împotriva unei jucătoare care o învinsese în precedentele două întâlniri.

"Mă așteptam ca Shuai să joace atât de bine. M-a învins în ultimele două meciuri pe care le-am disputat. Am fost puțin nervoasă, stresată înainte de meci. Știam că va lovi puternic, mai ales că mingea ei nu sare deloc, e greu de returnat. Am continuat să lupt. Am știut că trebuie să fiu sută la sută pentru fiecare minge, pentru că astfel îi puteam rupe ritmul. Lucru care s-a întâmplat în al doilea set", a explicat Simona la conferința de presă de după meci.

Tot atunci a mărturisit că iubește iarba, adăugând că spune asta în premieră. De altfel, sportiva are și o postare pe Twitter, cu același mesaj: "Iarbă, cred că te iubesc!"

Grass, I think I love you



What a battle today. #Wimbledon final four here we come pic.twitter.com/T36gCy8feV