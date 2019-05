Simona Halep: Când câştigi un Grand Slam devii un jucător complet. Cred că sunt la un nivel destul de bun al tenisului şi sunt pozitivă pe teren, chiar dacă nu am câştigat titluri anul acesta

Simona Halep / FOTO: Jimmie48 Photography

În debutul interviului, jurnalista Viki Hodges face prezentarea Taniei Halep, nepoțica Simonei, căreia îi atribuie merite în serenitatea campionei din ultima perioadă, notează tenisite.info, care preia interviul din The Telegraph. Jurnalista precizează că micuța de 3 ani şi jumătate le este binecunoscută celor 1,1 milioane de urmăritori ai contului de Instagram al Simonei, datorită numeroaselor postări ale jucătoarei.

Despre Tania: "Vorbesc aproape în fiecare zi cu ea pe FaceTime. Vrea mereu să vină la mine, la Bucureşti, dar cum eu sunt mereu plecată, nu e posibil. De fiecare dată când pot, mă duc la ea. O să mai joc câţiva ani tenis şi apoi o să pot petrece mai mult timp cu ea."

Despre implicarea Simonei în sportul românesc, unde sponsorizează o echipă de hochei fete: "În România nu avem o structură sportivă amplă şi le este greu să devină profesionişti. Ajutorul îl ofer cu plăcere, aceşti copii au nevoie de sprijin. Când merg acasă, încerc să le văd pe fete şi văd dacă au tot ce le trebuie. Trebuie întreprinse încă multe acţiuni pentru a păstra fetele active în sportul de performanţă. În România, şi în special în tenis, lucrurile nu stau grozav, dar sper că pe viitor va fi mai bine."

Despre Nadia Comăneci, care asistă la meciurile ei și a fost prezentă și la anul trecut la finala de la Roland Garros: "Am întrebat-o despre succesele ei, dar tot mă minunez de importanţa acelui moment, când a atins perfecţiunea, cu primul 10 din istorie. Este încă ceva uriaș în România, e unul dintre cele mai importante modele şi aşa va rămâne mereu."

Despre succesul din 2018 de la Roland Garros, care a eliminat etichetarea “numărul 1 în lume fără turneu de Mare Şlem câştigat” şi i-a mărit considerabil popularitatea: "Sunt recunoscută de mai mulţi oameni acum, oriunde mă duc. Atunci când câştigi un Grand Slam devii un jucător complet. Sunt recunoscătoare pentru tot. Dar viaţa mea e aceeaşi, nu s-a schimbat nimic. Sunt mulţumită de realizările mele, sunt mai încrezătoare, simt că sunt într-o poziţie mai bună şi m-am perfecţionat mult ca persoană, în viaţa de zi cu zi. Cred că mi s-au întâmplat doar lucruri bune de când am câştigat la Roland Garros."

Despre fostul antrenor, Darren Cahill: "Darren a fost foarte important în cariera mea, datorită lui am obţinut performanţe valoroase. Jocul meu este foarte fizic şi trebuie să am mereu grijă de corpul meu. De asemenea, trebuie să fiu proaspătă şi încrezătoare atunci când intru pe teren. Am lucrat la aceste aspecte, căci dacă vezi îmbunătăţiri, capeţi încredere şi eşti încărcat cu energie pozitivă. Nu mi-e uşor fără Darren, dar tot el m-a învăţat cum să gestionez momentele dificile din timpul partidelor. Cred că acum sunt la un nivel destul de bun al tenisului pe care îl joc şi sunt pozitivă pe teren, chiar dacă nu am câştigat titluri anul acesta."

Despre noul val din tenisul feminin: "Tânăra generaţie este foarte bună. Sunt foarte puternice psihic, pare că nu au emoţii. La rândul meu, muncesc din greu să fiu cât de bună pot. Lucrez ca să mă perfecţionez. Tenisul feminin este foarte echilibrat, de aceea câştigă multe jucătoare. Cred că este mai bine pentru sport, pentru spectatori, pentru că există mai mult suspans."

Despre faptul că nu a câştigat un titlu de 9 luni încoace, iar la Madrid a ratat şansa de a reveni pe locul 1: "Nu mă gândesc acum la clasament. Ierarhia este importantă pentru mine la sfârşitul anului. Dacă există vreo şansă să fiu prima la sfârşitul anului, ar fi uriaş pentru mine, dar nici această ţintă nu mă presează. Am fost numărul 1 doi ani la rând, am câştigat un Mare Şlem, aşa că acum joc cu încredere, pentru că tot ce vine de-acum înainte este ceva în plus, este un bonus."

Simona Halep se află de câteva zile la Paris, unde a început deja antrenamentele pentru turneul care începe duminică. Sportiva a apărut la un antrenament îmbrăcată într-un tricou cu numele lui Hagi.

