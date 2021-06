Simona Halep, campioana en titre, s-a retras de la Wimbledon

Simona Halep, campioană la Wimbledon

"Cu mare tristețe anunț că mă retrag de la Wimbledon, deoarece gamba mea încă nu s-a recuperat", scrie Simona într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

"Am făcut totul ca să fiu gata să joc la Wimbledon după ce am trăit momente atât de speciale acum doi ani, am fost încântată și onorată să pășesc pe aceste terenuri frumoase din postura de campioană en titre. Din păcate, corpul meu nu a cooperat și sunt nevoită să păstrez acest sentiment pentru anul viitor. Sunt dărâmată și supărată că am luat această decizie. Această perioadă a fost dificilă, dar să ratez ultimele două turnee de Mare Șlem a făcut totul mai complicat din punct de vedere mental și fizic. Vom vedea ce aduce viitorul, dar sper că această experiență mă va ajuta să devin un om mai puternic și o atletă mai puternică. Mulțumesc tuturor de la Wimbledon pentru înțelegere și sprijin" - explică fostul lider mondial în mesajul de retragere.

Simona Halep a ajuns la Wimbledon în urmă cu câteva zile, alături de cei doi antrenori, Darren Cahill și Daniel Dobre, și a postat fotografii și video de la antrenamente.

Simona nu a mai jucat un turneu oficial din mai, când a abandonat în turul doi la Roma, unde era campioană en titre, în meciul contra nemțoaicei Angelique Kerber, la scorul de 6-1, 3-3, 0-30. Campioana noastră nu a mai putut continua din cauza durerilor survenite brusc, fără ca sportiva să se fi accidentat sau să fi făcut o mișcare greșită.

Halep stopped after this movement. She was in severe pain and retired immediately. #IBI21 pic.twitter.com/9zJmEdP1g0 — Tennis GIFs (@tennis_gifs) May 12, 2021

Investigațiile ulterioare au arătat că are ruptură musculară la gamba stângă.

Românca a ratat toate turneele care au avut loc ulterior, inclusiv turneul ei favorit, Roland Garros, unde a triumfat în 2018 .

Halep își anunțase participare la prima ediție a turneului de la Bad Homburg, Germania, care are loc săptămâna aceasta, dar s-a retras și urma să participe la Wimbledon fără să fi jucat vreun meci oficial după accidentare.

Simona a anunțat încă de anul trecut că una dintre prioritățile sale în 2021 este participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care încep pe 23 iulie.

În 2019, Simona Halep câștiga trofeul de la Wimbledon, într-o finală memorabilă cu Serena Williams. Sportiva a declarat despre acel meci că este cel mai bun pe care l-a jucat vreodată.

