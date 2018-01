Liderul WTA Simona Halep a trecut joi de canadianca Eugenie Bouchard (acum locul 112 WTA, dar fostă nr. 5) cu 6-2, 6-2, într-un meci splendid, în care românca a folosit toate atuurile ei: lovituri în forță, forehand-uri pe lung de linie, cross-uri puternice. Simona Halep a învins astfel presiunea acestui turneu, unde la ultimele două ediții a fost eliminată încă din turul I și se califică în turul al treilea, unde o va întâlni pe americanca Lauren Davis (locul 76 WTA).

Halep a intrat în joc cu o problemă la glezna stângă, după ce s-a accidentat în meciul anterior, cu australianca Destanee Aiava. La finalul meciului de joi, Simona a declarat că a simțit durerea tot timpul meciului, însă "nu s-a gândit la ea".

"I feel the pain but I didn't think about it. I just wanted to play the match and to win it."



