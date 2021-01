Simbolurile unui vot istoric. Pupitrul furat din Capitoliu, folosit după decizia de punere din nou sub acuzare a lui Trump. Capitoliul, o fortăreață a democrației

Apariția surpriză a pupitrului lui Nancy Pelosi a fost remarcată de jurnaliștii care așteptau reacții oficiale după rezultatele votului din Camera Reprezentanților.

"Dumnezeule mare!", a exclamat unul dintre ei, când un angajat al Capitoliului a adus pupitrul în sala unde urma să se adreseze președinta Camerei.

"Nimeni nu este deasupra legii. Nici măcar președintele Statelor Unite ale Americii", a declarat Pelosi de la pupitrul care poartă sigiliul funcției sale.

Pelosi l-a numit pe Donald Trump "un pericol prezent, un pericol clar la adresa Statelor Unite".

Adam Johnson, în vârstă de 36 de ani, a devenit cunoscut drept "omul cu podiumul", după ce a fost fotografiat în interiorul Capitoliului, cărând pupitrul cu însemnele oficiale.

Bărbatul a fost arestat două zile mai târziu.

a fost pus sub acuzare pentru 3 infracțiuni - furt, violență și comportament inadecvat, dar eliberat în schimbul unei cauțiuni de 25 de mii de dolari.