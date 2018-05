Met Gala 2018 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Corpuri Cerești: Moda și Imaginația Catolică a fost tema din acest an a Galei de la Muzeul Metropolitan din New York. Iar creatorii de modă și vedetele nu au dezamăgit. Simbolistica romano-catolică, istoria, arta religioasă sau veșmintele preoțești au fost inspirație pentru un covor roșu care, an de an, este o adevărată expoziție în mișcare.

Madonna: "Religia şi spiritualitatea au fost mereu prezente în munca şi cariera mea. La fel moda, aşa că îmbinarea acestora este o uniune perfectă."

Sarah Jessica Parker: "Este Dolce & Gabbana. A fost ideea lui Domenico. Mi-au arătat mai multe schiţe din care să aleg, iar ce vedeţi este de fapt o scenă a naşterii lui Isus în stil napoletan. Este o reprezentare perfectă, dar la scară mică. Şi este foarte confortabilă."

Olivia Munn: "Am fost inspiraţi de cruciaţi. Întreaga ţinută este bazată pe zale, iar creaţia pe care o am pe cap este concepută de Michael Schmidt."

Printre aparițiile care au impresionat s-au numărat Rihanna, cu o creație vestimentară de inspirație papală, cântăreața Katy Perry, transformată într-un înger sau Anna Wintour, redactorul șef al revistei Vogue și co-președinta a galei, care și-a descris rochia "cardinal Chanel".

Gala este un eveniment caritabil pentru Institutul de Costume din cadrul Muzeului Metropolitan de Artă și care marchează și vernisajul unei expoziții anuale. Cea de anul acesta este despre influența catolicismului în artă și modă și conține inclusiv 50 de obiecte vestimentare și religioase împrumutate de la Vatican.

