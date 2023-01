Silvicultorii vor protesta în faţa Guvernului, împotriva privatizării pădurilor

Conform sursei citate, sindicaliştii solicită Parlamentului României să nu valideze legislaţia "care destructurează proprietatea publică din ţara noastră".



„5.000 de silvicultori vor transmite mesajul celor care îngrijesc zi de zi pădurea şi cărora le pasă cu adevărat de soarta codrilor româneşti: Pădurile României nu sunt de vânzare! Ţineţi cu poporul toţi, ca să nu rătăciţi. Guvernul României nu are un mandat democratic pentru privatizarea pădurilor ţării, iar Parlamentul României trebuie să apere proprietatea publică şi interesul naţional!", se menţionează în comunicat.



De asemenea, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian susţine acţiunea de protest a Federaţia Sindicatelor Silva din 12 ianuarie 2023, din Piaţa Victoriei din Bucureşti.



„Guvernul României şi Parlamentul României trebuie să-şi păstreze demnitatea şi să nu cedeze presiunilor de a feudaliza/parcela ţara sub pretextul unor aşa-zise condiţionalităţi impuse de Comisia Europeană sau de OECD", se menţionează în comunicat.



Adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ de o asemenea importanţă strategică, fără consultarea partenerilor sociali direct afectaţi şi fără existenţa unui studiu de impact, reprezintă o încălcare flagrantă a principiilor de bază, atât ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, cât şi ale instituţiilor Uniunii Europene care coordonează implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în statele membre, susţin sindicaliştii.



Mitingul organizat de Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva joi, 12 ianuarie 2023, între orele 10.00 - 13.00, în faţa Guvernului României, reflectă nemulţumirea a zeci de mii de silvicultori şi a comunităţilor afectate de proliferarea fără drept a proprietăţii silvice private "sub bocancul instituţiilor internaţionale", reprezentând în acelaşi timp un apel la responsabilitate şi acţiune la adresa Guvernului şi Parlamentului României.

