"Sigilarea gratuită a molarului de 6 ani", campanie ASSMB adresată elevilor cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a lansat miercuri campania "Sigilarea gratuită a molarului de 6 ani", pentru elevii cu vârste între 6 şi 8 ani din şcolile de stat din Capitală. Molarul de 6 ani este prima măsea definitivă şi, aşa cum îi spune şi numele, apare în jurul vârstei de 6 ani. Această măsea are o împortanţă foarte mare în dezvoltarea danturii la cei mici, însă este şi foarte vulnerabilă.

"Asistenţa stomatologică e asigurată în cadrul celor 144 de cabinete stomatologice şcolare din Capitală. Toţi elevii din şcolile din Bucureşti primesc asistenţă stomatologică completă şi gratuită. Aceasta se referă la consultaţii, sigilări, tratamentul cariei dentare, extracţii şi nu în ultimul rând programe de ortodonţie. În anul şcolar 2018 - 2019, în cele 144 de cabinete şcolare stomatologice s-au efectuat 180.000 de tratamente stomatologice. În urma acestei analize, s-a constatat o incidenţă crescută a cariei dentare pe primul molar permanent, pe care noi îl cunoaştem sub denumirea de molarul de 6 ani, deci elevii care au fost afectaţi au fost cuprinşi între vârsta de 14 şi 17 ani. Ca urmare a acestui fapt, s-a luat decizia implementării proiectului sigilării acestui molar ca metodă preventivă de tratament pentru elevii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani", a declarat, într-o conferinţă de presă, medicul stomatolog Mihaela Sora, coordonator al cabinetelor stomatologice şcolare din sectorul 2.



Potrivit acesteia, cei patru molari de 6 ani reprezintă primii dinţi permanenţi care apar în jurul acestei vârste şi au vulnerabilitate crescută la carie din cauza suprafeţei ocluzale neregulate.



"Mineralizarea sa începe din luna a noua a vieţii intrauterine şi orice tulburare metabolică sau o carenţă alimentară a viitoarei mame sau a nou-născutului va avea repercusiuni grave în modificarea structurii dentare. Acest dinte apare când pe arcada dentară există şi dinţii temporari şi de aceea părinţii îl confundă adesea cu un dinte la lapte şi, deşi e cariat, aşteaptă să se schimbe, din această cauză se amână tratamentul molarului de 6 ani, fapt ce va duce la pierderea precoce a acestuia. (...) Sigilarea simplă e o procedură rapidă, nedureroasă, uşor de aplicat, neinvazivă şi foarte simplă", a adăugat medicul stomatolog.



Dr. Turkes Ablachim, director general adjunct medical al ASSMB, a precizat că, pentru ca părinţii să aibă încredere că actul stomatologic se desfăşoară în cele mai sigure condiţii, în ultimii doi ani s-au realizat investiţii în echipamente stomatologice cu ajutorul Primăriei Capitalei.



"Am reuşit să realizăm în primul rând linii de sterilizare sigure pentru cabinetele stomatologice. (...) Anul şcolar anterior, în cabinetele stomatologice şcolare au fost văzuţi aproximativ 77.000 de copii, aceştia au avut consultaţie stomatologică, părinţii au primit statusul stomatologic pentru copiii lor, cu alte cuvinte unul din trei copii a trecut pe la cabinetul stomatologic. Faţă de acum doi ani, sunt nişte cifre extraordinar de optimiste. Ne dorim ca, la sfârşitul acestui an şcolar, să putem spune că aproape toţi copiii din şcolile, liceele şi grădiniţele bucureştene au trecut pe la cabinetul stomatologic", a adăugat Turkes Ablachim.



Şeful Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Ioana Mihaela Neacşu, a afirmat că grupul ţintă al proiectului de sigilare a molarului de 6 ani este de aproximativ 47.000 de copii.



"În Bucureşti, existând 455 de cabinete de medicină şcolară şi stomatologică, vorbim despre o resursă umană numeroasă şi care e într-o continuă dinamică. Ne-am dori ca absolvenţii universităţilor de Medicină şi de Stomatologie să găsească atractivă meseria de doctor în aceste cabinete medicale şcolare, pentru că importanţa lor e foarte mare. (...) Încurajăm atât medicii, cât şi familiile copiilor să vină în aceste cabinete care actualmente sunt dotate la cele mai înalte standarde, fiind condiţii echivalente cu cele din cabinetele private. (...) Există situaţii în care nu există personal medical în cabinetele şcolare, dar ASSMB se îngrijeşte să scoată posturile la concurs periodic. (...) La ultima situaţie pe care o aveam lipseau aproximativ nouă medici de medicină generală, la medicina stomatologică situaţia e mai bună", a adăugat Neacşu.

