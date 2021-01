Sibiu, nominalizat pe lista celor mai bune 20 de destinaţii turistice europene

Municipiul Sibiu a fost nominalizat, pentru al doilea an consecutiv, pe lista celor mai bune 20 de destinaţii turistice europene de către Asociaţia European Best Destinations, competiţia pentru stabilirea topului desfăşurându-se în perioada 20 ianuarie - 10 februarie, a anunţat, într-un comunicat de presă remis miercuri Agerpres, Primăria oraşului.

Sibiu

Topul va fi stabilit în funcţie de voturile primite de fiecare oraş participant, Sibiul putând fi votat pe site-ul www.vote.ebdest.in

Potrivit sursei citate, Primăria Sibiu a înscris oraşul în această competiţie pentru a-l promova şi menţine în atenţia turiştilor.

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a punctat că în prezentarea oraşului pe site-ul European Best Destinations au fost evidenţiate centrul istoric, modalităţile de petrecere a timpului în aer liber, gastronomia regiunii şi drumeţiile în zonă.

"Apariţia vaccinului anti-COVID-19 ne dă speranţa că, în curând, mobilitatea locuitorilor, inclusiv în scopuri turistice, se va relua. Din acest motiv trebuie să ne pregătim pentru a reporni turismul în Sibiu, grav afectat de restricţiile necesare pentru protecţia cetăţenilor. Anul acesta, în prezentarea oraşului pe site-ul European Best Destinations, am pus accent pe activităţi prin care turiştii pot respecta distanţarea şi se pot simţi în siguranţă. Am scos în evidenţă centrul istoric, modalităţile de petrecere a timpului în aer liber, gastronomia regiunii şi drumeţiile în zonă, Sibiul urmând să fie anul acesta capitala europeană a drumeţiei şi gazdă a celui mai mare forum pe această temă - Eurorando", a declarat Astrid Fodor, citată în comunicat.

Printre oraşele şi regiunile selectate alături de Sibiu în această competiţie se numără Viena, Paris, Roma, Florenţa, Lofoten (Norvegia), Ghent (Belgia), Cornwall (Marea Britanie), Dordogne (Franţa), Cappadocia (Turcia), Kotor (Muntenegru), Soca (Slovenia), Braga (Portugalia), Tubingen (Germania), Insulele Canare (Spania, Capri (Italia) şi Kefalonia (Grecia).

În anul 2020, Sibiul s-a clasat pe locul 6 cu 30.178 de voturi exprimate, devansând în clasament destinaţii turistice precum Paris, Roma sau Cork. Pe primele cinci locuri s-au situat oraşele Colmar (Franţa), Atena (Grecia), Tbilisi (Georgia), Viena (Austria) şi Cascais (Portugalia).

