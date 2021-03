Acuzatii grave la adresa unui spital EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Mărturia unui fost angajat: “Să zicem că acel pacient avea saturaţia în scădere şi ziceam: hai să-l ajutăm cu CPAP-ul (tip de masca de oxigen) Se face o mică sedare. Cum vă explicaţi că un om în insuficienţă respiratorie e nevoie să fie sedat? Niciun bolnav în insuficienţă respiratorie nu se sedează. El poate să se asfixieze şi să moară. Nu mai încerca nimeni ca să-l ieie, să-l pună înapoi pe masca simplă şi, încet-încet, într-o zi-două, trebuia să fie bolnavul intubat. În momentul în care te intubează şi te pune pe aparat, n-am văzut pe nimeni să vină, să încerce să detubeze bolnavul. Omul acela este condamnat la moarte".



Fostul angajat spune că multe cadre medicale sunt insuficient pregătite pentru a lucra în terapie intensivă și reanimare. Mai mult, susține că pacienții erau legați de pat chiar și atunci când nu era nevoie.



Mărturia unui fost angajat: „Este mult mai ok că în trei zile să te scapi de un om, că are Covid şi avem acoperire pentru că în momentul în care are Covid pozitiv, pe nimeni nu mai interesează că a murit în două zile, în trei zile, în patru zile. Şi e mult mai ușor să omori omul, să îl treci pe sedare, că atunci nu iţi mai cere nici apă, nici mâncare, nici nu-ţi mai spune că-l dor oasele. Interesul era să-i sedăm, să avem linişte şi pace".



Reprezentanții spitalului spun că fac verificări, dar astfel de acuzații de culpă medicală și de omucidere sunt de competența Colegiului Medicilor și a procurorilor. Cât despre sedarea excesivă a pacienţilor și legarea lor de paturi, acestea se fac doar conform protocoalelor.



Dr. Călin Cipăian, director medical, Spitalul Județean Sibiu: „Pacienții care sunt intubați, deci care au în calea respiratorie un tub, care au sondă vezicală, care au sondă nazală și diverse catetere venoase centrale sunt, în general, sedați pentru a suporta aceste manevre. Sedarea face parte din protocolul standard peste tot în lume. Ceilalți pacienți sunt sedati doar în momentul încă care devin agitați și există pericolul să-și smulgă cateterele să-și pună în pericol intergitatea lor fizică”.



Ministrul Sănătății se declară șocat de acuzații.



VLAD VOICULESCU, ministrul Sănătăţii: „Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat de fapt acolo. Am citit şi eu pagini din articolul din publicaţia din Sibiu, absolut şocant”.

(Reporter: „Cum credeţi că s-a ajuns la aşa ceva? Sunt în mai multe secţii? Aţi primit sesizări?”)

VLAD VOICULESCU, ministrul Sănătăţii: „Sper că nu. Nu am primit sesizări. În momentul acesta vorbim despre o relatare dintr-un articol de presă. Lucrurile trebuie verificate”.



Ministrul Vlad Voiculescu a cerut ca o echipă formată din reprezentanți ai Corpului de Control al ministrului și Inspecției Sanitare de Stat să înceapă ancheta la Sibiu.

"Deocamdată, doar în urma articolului ne-am sesizat din oficiu. S-a înregistrat dosar penal şi urmează să facem cercetări in rem", a explicat procurorul Ion Veştemean.



Întrebat dacă de la începutul pandemiei şi până în prezent, a fost înregistrată vreo plângere sau scrisoare anonimă în care să se afirme că sunt omorâţi pacienţii cu COVID-19 la ATI în Spitalul Judeţean Sibiu, procurorul Ion Veştemean a spus: "Nu, nu am avut nimic".



O persoană care susţine că ar fi fost angajat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, la Secţia ATI, unde sunt bolnavii cu COVID-19, a afirmat într-un articol publicat duminică, în ziarul local Turnul Sfatului, că şi "el ar fi omorât" pacienţi". Conform acestei dezvăluiri, pacienţii cu COVID-19 aduşi în această secţie ar fi fost sedaţi de la început, în condiţiile în care aşa ceva este fatal pentru cei cu infecţii respiratorii. De asemenea, potrivit sursei respective, aceşti pacienţi ar fi fost efectiv legaţi de pat, de mâini şi de picioare, în poziţia cu faţa în sus, în momentul în care nu mai puteau respira şi începeau să se agite.

Ministrul Vlad Voiculescu: Vom încerca să vedem ce s-a întâmplat de fapt acolo

"Vom încerca să vedem ce s-a întâmplat de fapt acolo. Am citit şi eu parte din articolul din publicaţia din Sibiu, este absolut şocant", a afirmat Voiculescu, la Parlament.



El a adăugat că nu a primit sesizări, fiind vorba despre un articol apărut în presă.



"Nu am primit sesizări că s-ar întâmpla ceva măcar asemănător în alte secţii. În momentul acesta vorbim despre o relatare dintr-un articol de presă, lucru care trebuie verificat", a spus ministrul Sănătăţii.

Spitalul Județean a deschis o anchetă

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Sibiu s-a autosesizat şi anunţă că va începe o anchetă la Secţia ATI unde sunt pacienţii cu COVID-19, după ce un fost angajat a susţinut în presa locală, sub protecţia anonimatului, că a omorât bolnavi.



"Conducerea SCJU Sibiu s-a autosesizat şi va demara o anchetă cu privire la activitatea secţiei ATI-Covid, pentru a identifica şi remedia eventualele probleme. De la începutul pandemiei, până în prezent (08.03.2021) în cadrul secţiei ATI Covid au fost internaţi 570 de pacienţi, dintre care 152 au fost transferaţi înapoi pe secţia de provenienţă cu o evoluţie favorabilă a stării de sănătate (secţia ATI nu face externări), 397 au decedat, iar 21 sunt internaţi în prezent. Subliniem că în secţia ATI ajung pacienţii în stare foarte gravă, care necesită suport respirator", se arată în comunicatul SCJU Sibiu.



Potrivit sursei citate, "procedurile şi protocoalele privind gestionarea pandemiei sunt într-o continuă dinamică şi sunt adaptate permanent pentru a corespunde cât mai bine specificului dintr-un moment sau altul şi a asigura cele mai bune condiţii de internare şi tratament pentru pacienţi. (...) Ne dorim ca, în urma cercetărilor care vor fi realizate la nivelul spitalului şi organelor abilitate, opinia publică să cunoască adevărul".

