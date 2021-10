Sezon rece nou, cu sistem de termoficare vechi. Primăria Capitalei nu a semnat reabilitarea pentru 40 de kilometri nici la jumătate de an de la începerea licitației

Rețeaua de termoficare din București se reface cu încetinitorul. Primăria nu a reușit să semneze reabilitarea pentru 40 de kilometri, lucrări plătite din fonduri proprii, nici la jumătate de an de la începerea licitației. Nu se știe nici când vor începe șantierele pentru alți 210 km, cu bani europeni. Sigurul lucru cert pentru bucureșteni sunt avariile care îi lasă fără apă caldă și căldură.

Locuitorii mai multor blocuri din cartierul bucureștean Pantelimon au rămas fară apă calda și căldură deși în zonă tocmai au fost schimbați 3 kilometri de conducte. Avaria a apărut pe un tronson aflat în prelungirea țevilor noi. Acum se înlocuiesc încă 200 de metri de conducte.

"Termoenergetica" poate face doar reparații punctuale.

Claudiu Crețu, director general Termoenergetica: “Ce putem face noi. Doar în jur de 10-15 km, mai mult cârpeli, mai mult încercam să ținem sistemul în viață. (...) Îmbunătățirea parametrilor vine din investiții serioase, din înlocuirea acestor conduce care au 60-70 de ani”.

Pentru investițiile majore, Primăria Capitalei a lansat în luna aprilie o licitație pentru 40 de km de conducte noi, cu fonduri proprii. Dar contractele nu au fost încă semnate.

Lucrările de înlocuire a celor 40 de kilometri de conducte tur-retur au fost împărțite în 3 loturi. Pentru loturile 1 și 3, contractele urmează să fie semnate în perioada următoare. Pentru lotul 2 însă, licitația a fost anulata. Ofertele depuse de constructori au fost respinse că neconforme, au precizat pentru Știrile TVR, reprezentații Primăriei Capitalei.

Iar primele lucrări ar urma să înceapă până la sfârșitul anului. Lotul 2, cel mai lung, este în suspans după unul dintre ofertanți a depus o contestații. Primăria vrea să reabiliteze încă 210 kilometri de conducte, cu bani europeni. În acest moment nu se poate estima când ar începe lucrările.

Mihai Mereuță, preşedintele Ligii Asociaţiilor de Proprietari Habitat: „Orice amânare de la an la an va duce la dispariţia sistemului. Ar trebui să fie prioritatea zero şi colectivul care se ocupă de aceste licitaţii, de documentaţie, să accelereze”.

Are nevoie de investiții și ELCEN, principalul producător de energie electrică și termică din București.

Adrian Tudora, administrator special ELCEN: “Echipamentele pe care le avem în sezonul rece funcționează cam toate, nu mai avem rezerve, astfel încât o eventuala avarie la una din instalațiile în funcțiune cu siguranță se va repercuta în sistemul de termoficare”.

Recent, două CET-uri, Grivița, și unul privat, s-au oprit din cauza scumpirii gazelor și a unor datorii nerecuperate. Și nu se știe când vor furniza din nou energie în rețea.

ŞTIRILE ZILEI