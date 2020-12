Serviciile Google - Gmail, Classroom și YouTube au probleme de funcționare. Mulți useri reclamă că nu funcționează

Youtube nefuncțional

Dintre cei ce anunță că au probleme, 54% spun că nu pot accesa YouTube, 42% că nu pot urmări videouri și 3% că nu se pot loga.

La Gmail, 75% nu se pot loga, 15% spun că nu pot accesa siteul și 8% că nu primesc messaje.

La 13:54 DownDetector raporta 5.760 de useri din România care aveau probleme cu YouTube și 748 de rapoarte pentru Gmail.

2.270 de rapoarte priveau chiar Google.com.

Utilizatorii Gmail primesc erori de tipul „We’re sorry but your account is temporarily unavailable”. Youtube anunță, de asemenea, că „Something went wrong”.

Motorul de căutare al Google continuă să funcționeze normal, însă.

La ora 12.25, compania a publicat o actualizare, în care se arata: „Suntem conștienți de existența unei probleme ... care afectează majoritatea utilizatorilor. Utilizatorii afectați nu pot accesa [serviciile Google]. ”

Întreruperea pare a fi legată de instrumentele de autentificare ale companiei, care gestionează modul în care utilizatorii se conectează la serviciile Google, cât și ale unor terți dezvoltatori.

Asta înseamnă că instrumentele care nu funcționează fără conectare, cum ar fi Gmail și Google Calendar, nu erau disponibile în totalitate.

