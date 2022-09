Serie de reportaje exclusive din Afganistan, din 24 septembrie, la TVR INFO

Adelin Petrișor a povestit, la TVR INFO, cum arată Afganistanul sub conducerea talibană:

„Paradoxal, e mai multă siguranță, spun oamenii de acolo. De ce? Pentru că, în primul rând, cei care îi asasinau sunt acum la putere. Asta nu înseamnă că Afganistanul nu mai are băieți răi. Sunt cei din Daesh, sunt teroriștii din ISIS care au organizat tot felul de atacuri, inclusiv în Kabul. Cât am stat noi acolo am avut vreo două bombe pe șosele, a fost un atac la Ambasada Federației Ruse în care au murit doi angajați ai ambasadei. Sunt băieți răi, dar nu au puterea și pregătirea pe care o aveau talibanii care au luptat cu forțele NATO până în august 2021. E mai multă siguranță, dar este foarte multă sărăcie”.

Care sunt problemele cele mai mari în țara care nu cunoaște liniștea de aproape jumătate de secol, aflați în reportajele exclusive din Telejurnal, dfuzate între 24 și 30 septembrie.

