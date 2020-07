Serena Williams s-a antrenat alături de fiica ei de doi ani

Pe lângă fotografii, Serena a postat şi un filmuleţ în care bate palma cu Alexis Olympia.

„E incredibil! Le avem în faţă pe campioanele de dublu de la Wimbledon, din 2035", a scris unul dintre fanii Serenei.



Jucătoarea din Statele Unite a câştigat ultimul său titlu de Grand Slam şi al 23-lea din carieră, în 2017, la Australian Open. La acea vreme, Serena se afla în a opta săptămână de sarcină. Acum, fetiţa ei Alexis Olympia are doi ani şi pare că pasiunea pentru tenis s-a transmis.



În ultima perioadă, Serena Williams a stat în izolare alături de familia sa în Florida. Primul turneu major la care ar putea participa este US Open, programat în perioada 31 august - 13 septembrie. Sunt şanse însă ca primarul New York-ului, Bill de Blasio, să anuleze evenimentul, din cauza pandemiei de coronavirus.

