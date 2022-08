Serena Williams își ia rămas bun de la tenis: Nu mi-am dorit niciodată să aleg între tenis și familie, este cel mai greu lucru. Tenisul a fost viața mea

"În această dimineață, eram cu fiica mea, Olympia, care împlinește cinci ani luna aceasta, pe drum să-i facem pașaportul înainte de o călătorie în Europa. Suntem în mașina mea, iar ea îmi ține telefonul în mână, folosind o aplicație educațională interactivă care îi place. Vocea robotului îi pune o întrebare: Ce vrei să fii când vei fi mare? Ea nu știe că ascult, dar pot auzi răspunsul pe care îl șoptește la telefon": Vreau să fiu soră mai mare”.

Astfel începe articolul emoționant în care marea jucătoare americană anunță că retragerea ei din tenis este una iminentă. De 23 de ori campioană de Mare Șlem la simplu, Serena spune că acesta este un moment deosebit de dureros pentru ea, că niciodată nu a vrut să fie nevoită să aleagă între tenis și familie și că "nu este drept" că trebuie să facă asta. Amintind că era însărcinată în două luni când a câștigat Australian Open în 2017, marea campioană spune că urmează să împlinească 41 de ani, vrea să aibă încă un copil și este momentul "să renunțe la ceva".

In Vogue’s September issue, @serenawilliams prepares to say farewell to tennis on her own terms and in her own words. “It’s the hardest thing that I could ever imagine,” she says. “I don’t want it to be over, but at the same time I’m ready for what’s next” https://t.co/6Zr0UXVTH1 pic.twitter.com/YtGtcc18a9