Jocul agresiv al Simonei a surprins-o pe Serena Williams. A fost doar a doua înfrângere într-o finală jucată de americancă, în care a câștigat doar 5 gameuri. Precedenta finală în care Serena jucase atât de slab s-a disputat acum aproape 15 ani.

Fostul număr 1 mondial a recunoscut, după finala pierdută în mai puțin de o oră, că Simona a jucat aproape perfect: "Singurul lucru pe care îl pot spune este că adversara mea a jucat incredibil!"

"Când cineva joacă așa, nu ai mare lucru de făcut. Trebuie să înțelegi și să accepți că a avut o zi perfectă", a mai spus Serena.

Pentru Simona Halep, să câștige turneul de Wimbledon este un moment cu totul special: "Am spus mereu că atunci câștigi un Grand Slam te numești jucător adevărat. Aici este un turneu special. Aici s-a format tenisul, aici s-a născut tenisul și, să fiu capabilă să câștig acest turneu chiar înseamnă enorm."

Simona a explicat în conferința de presă de după meci cum a abordat finala și a afirmat din nou că este cel mai bun meci pe care l-a jucat vreo dată: "Am știut că trebuie să fiu agresivă, să fiu sută la sută pentru fiecare minge, să nu o las să reintre în meci, pentru că este atât de puternică și atât de tare, știe cum să gestioneze fiecare moment. Am știut că trebuie să rămân acolo, ceea ce am făcut foarte bine azi. Sunt foarte sigură că este cel mai bun meci din viața mea. De asemenea, cel mai bun meci al meu pe iarbă, împotriva Serenei nu e niciodată ușor. Sunt foarte mândră de jocul meu de azi și de tot turneul."

Victoria entuziasmanta a Simonei Halep a făcut înconjurul lumii. Site-urile televiziunilor și ale ziarelor au fost pline de cuvinte frumoase pentru noua regină de Wimbledon.

Prestigiosul post de televiziune britanic BBC a anunțat în regim de breaking news succesul româncei. Pe pagina electronică, BBC titrează Simona Halep a invins-o pe Serena Williams și a câștigat titlul la Wimbledon.

Simona Halep o spulberă pe Serena Williams pentru a câștiga primul titlu la Wimbledon, a titrat cotidianul The Guardian.

The Sun a scris: Trăiască Simona! Simona Halep câștigă turneul de la Wimbledon, spulberând-o pe Serena Williams printr-un joc uluitor.

The Sun adaugă: "Simona Halep, iubita României, a distrus-o pe prima doamnă a tenisului, Serena Williams, în numai 56 de minute scriind, la rândul ei, o pagină de istorie."

Canalul de televiziune american CNN titrează: "Simona Halep o bate pe Williams si castiga Wimbledonul. Ocupanta locului 7 în lume a făcut doar trei greșeli neforțate în tot meciul și a contraatacat perfect. A căzut în genunchi atunci când Williams a trimis o lovitură de dreapta în fileu, în minutul 56."

Ziarul francez Le Monde scrie: "Românca Simona Halep o învinge pe Williams, 6-2, 6-2, și obține victoria la Wimbledon. Este al doilea titlu de Grand Slam al său."

France 24 transmite: "Simona Halep a torpilat tentativa Serenei Williams de a câștiga al 24-lea trofeu de Grand Slem, obținând o victorie senzațională în finala de 56 de minute de la Wimbledon."

Simona Halep va participa în această seară la tradiționalul bal organizat după încheierea competitiei. La eveniment vor lua parte câștigătorii Wimbledon 2019.

