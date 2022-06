Serbia și Kosovo au convenit o foaie de parcurs pentru aplicarea acordurilor energetice

Foaia de parcurs prevede un calendar clar şi măsuri concrete de aplicare a acordurilor energetice convenite în 2013 şi 2015, aplicate până în prezent doar parţial, şi care au elemente importante încă în discuţie.



Conform uneia dintre componentele înţelegerii de marţi, Elektrosever, o companie sârbă stabilită în Kosovo şi care este supusă legislaţiei kosovare, va începe furnizarea electricităţii către clienţii a 4 localităţi cu populaţie majoritar sârbă din nordul Kosovo.



''Este vorba despre un pas mare şi important în dialogul facilitat de UE, care va oferi rezultate concrete pentru toţi cetăţenii. Sperăm să lucrăm în continuare asupra paşilor următori'', a notat pe Twitter şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell.

