Sepp Blatter şi Michel Platini, achitaţi de justiţia elveţiană. Platini: „V-am spus că sunt un tip cinstit”

Tribunalul Penal Federal din Bellinzona nu a dat curs cererii procurorilor, care au solicitat, la jumătatea lunii iunie, pedepse de un an şi opt luni de închisoare cu suspendare pentru cei doi foşti oficiali, care s-au declarat nevinovaţi în acest caz.



Michel Platini (67 de ani), fost căpitan al selecţionatei Franţei şi triplu câştigător al Balonului de Aur, a îndeplinit rolul de consilier al lui Sepp Blatter (86 de ani), între 1998 şi 2002, în primul mandat al elveţianului la conducerea FIFA, cu o remuneraţie anuală de 300.000 de franci elveţieni.



Ulterior, în 2011, când devenise deja preşedintele UEFA, francezul a reclamat o datorie de 2 milioane de franci elveţieni din partea Federaţiei internaţionale de fotbal pentru activitatea sa de consilier, sumă care i-a fost achitată de forul internaţional, în mod ''ilegal" şi "pe cheltuiala FIFA", în opinia procurorilor elveţieni.



Cei doi sunt vizaţi şi de alte proceduri, în Franţa pentru Michel Platini şi în Elveţia pentru Sepp Blater.

„V-am spus că sunt un tip cinstit", a reacţionat Michel Platini.

„Bineînţeles că este o zi frumoasă, dar nu pot să vă spun că este una dintre cele mai frumoase din viaţa mea, fiindcă este doar confirmarea a ceea ce afirm de şapte ani. Toate astea ca să se ajungă aici. E bine că în sfârşit adevărul explodează după atâtea manipulări, minciuni şi nedreptate. V-am spus că sunt un tip cinstit, trebuia să mă credeţi!", a spus zâmbind Platini, citat de L'Equipe.

"Comisiile FIFA şi TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv - n. r.) nu m-au crezut, în timp ce un tribunal adevărat m-a crezut astăzi. Justiţia celor care nu sunt în fotbal mă salvează de justiţia fotbalului, când eu mi-am dedicat toată viaţa acestui sport. Asta doare", a spus fostul preşedinte al UEFA.



"Vă puteţi imagina când Allard (Vanessa Allard, membră a comisiei de etică a FIFA - n. r.) şi comisia de investigaţie FIFA au vrut să mă dea afară din fotbal pe viaţă, lovitura pe care am primit-o în gură! Fiindcă asta începe atunci, în 2015. După aceea m-au numit spălător de bani, falsificator de conturi. Şi aceste acuzaţii nu au ajuns doar la Bellinzona. Jurnaliştii din India, China, din toată lumea, au căzut asupra mea pentru că i-au crezut pe idioţii ăştia de la FIFA. Apoi, FIFA s-a înţeles cu MPC (Ministerul Public al Confederaţiei Elveţiene - n. r.). Da, este un complot şi nu este uşor să te afli în faţa acestor oameni cu lobbyiştii şi cu milioanele lor. Te aperi cum poţi. Sunt obosit, familia Platini este obosită, e greu prin ce am trecut", a afirmat francezul.



Întrebat dacă se teme că ministerul public sau FIFA vor face apel, el a răspuns: "Vor face ce vor, dar eu, în locul lor, după ce au încasat azi, nu aş juca meciul retur! Dar bine, avocaţii nu sunt plătiţi din banii lor, ci din cei ai fotbalului."



Platini nu are "niciun mesaj" pentru preşedintele FIFA, Gianni Infantino. "Pot doar să spun că nu voi lăsa nimic să treacă, nu s-a terminat. În Franţa am depus o plângere pentru a afla exact cine a manipulat totul, vom începe să ne distrăm! (...) Cei care m-a adus aici vor trebui să ajungă şi ei cândva în faţa judecătorilor", a declarat el.



Întrebat dacă va reveni în fotbal, triplul câştigător al Balonului de Aur a spus: "Nu ştiu. Sunt atât de tânăr, am şi acum mai mult păr decât Infantino. Mai am mulţi ani înaintea mea. Vom vedea."

