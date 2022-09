Separatiștii pro-ruși jubilează, după „referendumurile” organizate cu arma la tâmpla votanților

Separatistii din regiunile ocupate de ruși jubileaza după ce așa numitele referendumuri, organizate cu armă la tâmplă votanților au rezultat cu o majoritate zdrobitoare pentru alipirea teritoriilor la Rusia.

Liderul auto-proclamatei republici Donețk, Denis Pushilin: „Dragi prieteni, referendumul s-a încheiat. Am parcurs un drum atât de lung! Şi iată, rezultatul e colosal! Nu ar fi adevărat dacă aş spune că nu mă aşteptamla un asemenea rezultat. Am crezut şi cred în Donbas. Cred în oamenii noştri. Ne-am doritasta de multă vreme. Am visat la asta în 2014 şi am acţionat pentru asta, făcând istorie. Este o zi istorică. Ne reunim cu marea noastră ţară-mamă, cu marea Rusie”.

Președintele Ucrainei a denunțat organizarea referendumurilor ilegale.

Volodimir Zelenski: „Agresiunea criminală asupra ţării noastre, farsa din teritoriile ocupate, care este numită „referendum” de către ocupanţi, pregătirea unei noi încercări de anexare a teritoriului ucrainean, toate acestea reprezintă paşi prin careRusia dă de pământ cu charta ONU”.

Și restul comunității internaționale a anunțat că n va recunoaște rezultatele referendumurilor organizate în cele patru provincii ucrainene.

Anthony Blinken, secretar de stat al SUA: „Noi şi multe alte ţări am fost deja foarte clari. Nu vom recunoaşte niciodată anexarea teritoriului ucrainean de către Rusia”.

În ciuda poziției comunității internaționale, este de așteptat ca, vineri, Vladimir Puțin să facă anunțul oficial al anexării celor patru provincii ucrainene, cu consecințe necunoscute încă pentru cursul războiului.

