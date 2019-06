Seniorii bucureșteni sunt poftiți la dans! Cursuri de tango argentinian pentru vârsta a treia

Tango argentinian pentru seniori / FOTO: Pixabay/Brigitte Werner

Cursurile au loc în fiecare luni și vineri, iar instructori sunt Luciana Dodu și Cristian Horătău.

Luciana este și consilieră de dezvoltare personală și explică ce înseamnă tangoul pentru persoanele de vârsta a treia: „Tangoul este o poartă către o integrare socială autentică, într-o comunitate de oameni cu afinități și valori comune. Persoanele în vârstă care au copii și nepoți mari, independenți, de multe ori nu mai beneficiază de atenție și de îmbrățișări, deși acestea reprezintă o parte importantă din hrana emoțională a noastră, a tuturor. Alegerea unui curs de dans este unul dintre acele gesturi mici care pot schimba calitatea vieții cuiva pe negândite! Așa s-a întâmplat cu noi toți, dansatorii de tango social. Oamenii pe care îi întâlnim la cursuri, la evenimente, ne fac viața mai bogată și ne oferă acel sentiment neprețuit de a fi „acasă“. Prin integrarea într-un grup frumos, fiecare dintre noi își recuperează dreptul la prietenie, la dragoste. E atât de simplu, încât e important să ștergem acest mit, că dansul este doar pentru profesioniști și pentru cei care îl încep din fragedă pruncie. Da, există dansuri acrobatice, dansuri de scenă, care necesită o abordare mai timpurie. Dar dansurile sociale sunt pentru toată lumea, mai ales tangoul, care se dansează inimă lângă inimă! Nu urmărim performanța, ci o bucurie deplină a momentului, care poate fi experimentată de oricine, la orice vârstă!“

Dansul aduce bucurie și este o metodă excelentă de dezvoltare personală. Este un loc unde îți poți face noi prieteni și, cu un efort fizic moderat, capeți, în timp, o postură mai sănătoasă și mai frumoasă, un mers mai suplu, o atitudine mai relaxată.

În Occident, tangoul este chiar folosit ca terapie complementară pentru afecțiunile vârstei a treia, cum ar fi Alzheimer și Parkinson.

Organizatorii spun că în studioul cel nou își doresc să găsiți un spațiu în care pașii de tango se întâlnesc cu sentimentele, de aici și deviza (în spaniolă, limba „maternă“ a tangoului): „Tus pasos encuentran tus sentimientos“ ("Când pașii tăi se întâlnesc cu sentimentele").

Echipa de instructori este coordonată de Raluca Aldea, campioană UK Tango Championship, subsediu al Campionatului Mondial din Londra.

Raluca spune că vrea să creeze în România o comunitate pentru seniori la fel de reușită cum sunt cele din afară: „La Buenos Aires, petrecerile de tango (milongas) special destinate seniorilor sunt pline de nostalgie și tradiție și, de asemenea, sunt locurile unde tinerii merg să intre în contact cu codul și esența Tangoului așa cum au fost ele stabilite de la primele acorduri ale acestui dans în lume. Și ce coduri frumoase, și câtă eleganță, și ce conduită te invită tangoul să îți asumi… În Europa, urmând modelul argentinian, comunitățile de seniori îndrăgostiți de tango sunt speciale, atât printr-o energie frumoasă, degajată, datorată timpului liber pe care îl dețin oamenii care s-au retras din activitate, cât și prin aportul valențelor artistice și culturale pe care tangoul le poarta în el. De asemenea, seniorii își creează un spațiu al lor propriu și sunt atât de preocupați să contribuie la eveniment cu cele mai gustoase prăjituri și cele mai arătoase platouri, încât o participare la o serată de-a lor riscă să coste câteva kilograme în plus!…Este minunat ce am vazut în aceste comunități destinate seniorilor și îmi doresc foarte mult ca și seniorii din România să capete deschiderea de a participa la cursurile de tango destinate lor. Bucuria nemărginită pe care am vazut-o pe chipurile acestor oameni, atât când dansau, cât și când socializau, a reprezentat pentru mine o mare sursă de inspirație. Dorim să realizăm o conștientizare a beneficiilor imense pe care dansul, și mai ales tangoul, care s-a atestat în timp și ca formă de terapie, le are asupra fizicului, mentalului și vitalității oamenilor. Îmi doresc să văd că seniorii noștri își trăiesc mai intens timpul liber și îl valorifică în beneficiul lor. Practicarea tangoului le poate transforma viața în bine cum nu și-au putut imagina vreodată“.

Tangoul este cunoscut și iubit în țări de pe toate continentele, iar oamenii care îl dansează sunt mai mulți decât ne-am putea gândi. Aproape în fiecare capitală și în multe orașe mari poți găsi săli în care, în orice seară a săptămânii, există oameni care se strâng pentru a-și pune în practică pasiunea comună și dansează tango. Vara se dansează chiar în parcuri și pe străzi, mai ales acolo unde autoritățile sprijină dansatorii.

Asociația caută sponsori pentru a putea oferi cât mai multe evenimente gratuite: „Sperăm ca în timp să oferim cursuri gratuite, în primul rând seniorilor, copiilor și studenților, de aceea cautăm să atragem atenția potențialilor finanțatori către o activitate care produce atâtea beneficii semenilor lor, cu rugămintea de a prelua măcar o parte din cheltuielile cu chiria studioului și toate celelalte necesare organizării activității noastre. Ar putea începe prin a oferi un voucher celor apropiați, iar bucuria care se va răsfrânge și în viața lor îi va convinge că tangoul este o activitate care merită finanțată din plin!“ (Raluca Aldea)

La sala de dans sunt și cursuri pentru copii (9-14 ani), pentru tineri și adulți (15 ani+), pentru începători, intermediari și avansați.

Organizatorii anunță că prima lecție este cadou, iar cei care vor să le facă o surpriză părinților sau apropiaților seniori o pot face prin intermediul voucherului cadou. Sunt anunțate contribuții reduse pentru pensionari, studenți, frați minori și cupluri.

ŞTIRILE ZILEI