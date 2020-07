Senatorul Ion Rotaru, liderul PSD Brăila, are COVID-19 și este internat în spital

Senatorul Ion Rotaru

Ion Rotaru a declarat luni, pentru Agerpres, că a făcut un test voluntar pe data de 16 iulie, pentru că urma să plece în Germania împreună cu soţia. Rezultatul a venit pe 21 iulie, ''pozitiv'' pentru el şi ''negativ'' pentru soţie.

"În urma rezultatelor, eu am ieşit pozitiv, soţia negativ. Eram la Bucureşti când am primit rezultatul şi m-am dus la Institutul 'Matei Balş', unde m-am internat pentru câteva zile, dar mă simt bine. Nu sunt probleme deosebite. Am făcut şi ceva tratament aici şi acum aştept rezultatul testului de astăzi. Eu nu am avut probleme, nu am avut lucruri deosebite. Mă simt bine la momentul ăsta. Să vedem rezultatul şi în funcţie de asta, teoretic, aş putea chiar să plec acasă", a precizat Ion Rotaru.

