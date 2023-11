Senatorii au votat pentru ridicarea imunității lui Florin Cîțu. ”Acţiunile mele au fost întotdeauna îndreptate către ieşirea rapidă din pandemie”

Florin Cîțu

ACTUALIZARE Fostul premier Florin Cîţu rămâne fără imunitate. Senatorii au votat cu 90 de voturi ”pentru”, două ”împotrivă” și trei abțineri pentru ridicarea imunității, în urma solicitării DNA referitoare la efectuarea urmăririi penale în cazul lui Florin Cîțu. Votul a fost secret cu bile.

ACTUALIZARE Florin Cîțu s-a apărat în fața parlamentarilor. El spune că și-a îndeplinit mandatul cu respectarea legii.

Fostul premier Florin Cîţu a declarat miercuri, în plenul Senatului, că acţiunile sale ca prim-ministru au fost întotdeauna îndreptate către ieşirea "cât mai rapidă" din pandemia de COVID-19 şi din criza economică creată ca urmare a acestei situaţii sanitare, menţionând că a pus pe primul loc sănătatea românilor, în acest context "imprevizibil" şi "complicat".

Senatorul PNL Florin Cîţu a susţinut, miercuri, că performanţa Guvernului pe care l-a condus şi care a luat decizii "doar în conformitate cu legislaţia în vigoare" a fost "mult mai bună" decât a celui de astăzi.

Ne aducem cu toţii aminte că ceea ce a început ca o simplă răceală a ajuns să fie, de fapt, un virus mortal devastator, imprevizibil, rezistând la cam toate tratamentele pe care le aveam atunci, un virus care a închis planeta. România a făcut faţă unei situaţii extrem de dificile fără spitale specializate, un sistem de sănătate suprasolicitat şi luat prin surprindere. Ca premier, acţiunile mele au fost întotdeauna îndreptate către ieşirea cât mai rapidă din pandemie şi din criza economică, creată ca urmare a acestei situaţii pandemice. (...) În tot acest context imprevizibil, dificil, complicat, am pus pe primul loc, în perioada când am fost premier, dar şi ministru al Finanţelor, sănătatea românilor, libertăţile individuale şi economice. Eram conştient, în fiecare clipă, că orice decizie luată avea implicaţii, mai mult ca niciodată, pentru viaţa oamenilor. Câte spitale, câte paturi ATI, câte cadre medicale, câte resurse ale statului erau suficiente pentru a ne asigura că fiecare român are tot ce-i trebuie", a spus Cîţu.

Întrebat despre achiziţia primei doze de vaccinuri anti-COVID în timpul mandatului de premier al lui Ludovic Orban pentru care nu există niciun dosar, Cîţu a răspuns: "Am semne de întrebare, dar timpul va da tuturor răspunsuri. România a fost în stare de alertă până în 2022, Guvernul pe care l-am condus a luat toate deciziile în conformitate cu legislaţia în vigoare. (...) Eram în stare de pandemie. Nicio cerere a Ministerului Sănătăţii nu a fost refuzată, (...) pentru că vorbeam de sănătatea românilor. (...) Logistica era la Ministerul Apărării Naţionale".

Punctul de vedere al Comisiei juridice a intrat miercuri în plenul Senatului, care dezbate şi votează solicitarea DNA în cazul Cîţu,

Senatorul PNL Florin Cîţu şi-a studiat dosarul împreună cu doi avocaţi, la Comisia juridică, şi a precizat că este "normal" un vot favorabil pentru ridicarea imunităţii sale parlamentare, astfel încât ancheta să se deruleze în continuare.

Fostul premier a subliniat că şi-a exercitat atribuţiile de prim-ministru "în conformitate cu legislaţia din România".

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, joia trecută, că a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referatul unei cauze în vederea sesizării preşedintelui României şi Senatului pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale faţă de fostul premier Florin Cîţu şi foştii miniştri ai Sănătăţii Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de abuz în serviciu în legătură cu achiziţia de vaccin anti-COVID.

