Dianei Șoșoacă i se impută faptul că nu a respectat statutul partidului şi nici pe cel de demnitar al statului român.

Copreședintele AUR, Claudiu Târziu: "Am dat-o afară din motive de indisciplină și de nerespectare a codului de conduită parlamentară. Pe direct, pentru că nu știe să se poarte. Și pentru că s-a umplut paharul. Avem prețuire pentru anumite calități ale ei, am prevenit-o la derapaje, am primit promisiuni că nu se vor mai repeta, dar ea a continuat, și în dauna relațiilor de partid, inclusiv în interiorul partidului".

Deputatul AUR Dan Tănasă a confirmat că excluderea colegei lor vine la "capătul unui lung șir de întâmplări în care a transmis că nu e dispusă să respecte cadrul statutar al partidului".

Senatoarea Diana Șoșoacă a intrat pe listele AUR în Parlament, a fost cea mai vocală în cadrul campaniei anticovid și a contestat frecvent măsurile impuse de autorități.

Ea a refuzat să ne răspundă la telefon, pentru a ne oferi o reacție față de ce s-a întâmplat.

