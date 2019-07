Cazul Bodog, la conducerea Senatului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"În calitatea mea de preşedinte interimar sau delegat, cum vreţi să o luaţi, am convocat Biroul permanent pentru că am avut pe ordinea de zi o scrisoare de la Parchetul General în ceea ce îl priveşte pe colegul nostru domnul senator Bodog. Regulamentul Senatului, la articolul 161, spune că Biroul permanent transmite Comisiei juridice scrisoarea Parchetului General. Comisia juridică, în cel mult cinci zile, trebuie să facă un raport. Noi am transmis Comisiei juridice şi am şi votat programul pentru săptămâna viitoare al Comisiei juridice. Deci, noi am transmis astăzi, începând de mâine curg cinci zile", a precizat vicepreşedintele Senatului, social-democratul Nicolae Moga, la finalul şedinţei Biroului permanent, citat de Agerpres.



El a adăugat că, potrivit Regulamentului Senatului, Comisia juridică "în termen de 14 zile trebuie să prezinte raportul".



"Dacă prezintă raportul, atunci trebuie să se întrunească din nou Biroul permanent să facă un alt program şi, eventual, dacă este vacanţă parlamentară, eventual să fie o sesiune extraordinară, dar asta stabileşte Biroul permanent după ce ia act de raportul Comisiei juridice", a explicat Moga.

Săptămâna trecută, DNA a cerut Senatului aviz pentru urmărirea penală a lui Florian Bodog.

Anchetatorii susțin că fostul ministru al Sănătății a făcut demersuri ca o consilieră să fie plătită timp un an, deși nu venea la muncă.

Procurorii spun că prejudiciul este de aproximativ 80.000 de lei.

În replică, fostul ministrul al Sănătății a declarat pentru Agerpres că niciunul dintre consilierii săi nu se află în situația de a nu fi prestat activitatea pe care i-a trasat-o.

