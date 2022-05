Semnal de alarmă: tot mai mulți copii români suferă de obezitate

Numărul persoanelor care suferă de obezitate creşte în toată lumea. Boala atrage după ea și alte afecțiuni grave, unele chiar mortale, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Specialiştii spun că obezitatea e responsabilă pentru sute de mii de cazuri de cancer pe an și peste un milion de decese. România are și mulți copii care se luptă cu kilogramele în plus.

Rareș are 18 ani și se confrunta cu probleme de greutate încă din copilărie. Tânărul mărturisește că a pierdut situația de sub control de două ori - odată când avea 10 ani, apoi 4 ani mai târziu.



Sprijinit de părinți, Rareș și-a schimbat dieta. Are acum o alimentație sănătoasă și multe kilograme în minus.



În România, 5 milioane de oameni suferă de obezitate, potrivit unei statistici oficiale.



Cel mai recent raport făcut de Organizația Mondială a Sănătății arată că ratele de supraponderabilitate și obezitate au atins niveluri alarmante și „continuă să crească" în Europa, unde provoacă 200.000 de cazuri de cancer și peste un milion de decese anual. Iar lista afecțiunilor în strânsă legătură cu kilogramele în plus e lungă, spun medicii cărora le intră în cabinete astfel de pacienți.

În întreaga Europă, aproape 60 la sută dintre adulți sunt supraponderali sau obezi, la fel ca și 8 la sută dintre copiii sub 5 ani. La cei de vârstă școlară unul din trei copii se confruntă cu astfel de probleme.

