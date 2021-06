SEMNAL DE ALARMĂ | KidsRights: Copiii riscă o ''catastrofă generaţională'' din cauza pandemiei de COVID-19

Copiii riscă o ''catastrofă generaţională'' din cauza pandemiei / FOTO: shutterstock.com

Milioane de copii nu au avut acces la educaţie din cauza restricţiilor sanitare, fapt care presupune consecinţe pe termen lung asupra sănătăţii fizice şi mentale, avertizează organizaţia pentru apărarea drepturilor copiilor cu sediul la Amsterdam.



Islanda, Elveţia şi Finlanda se află în fruntea ''KidsRights Index 2021'', care clasifică 182 de ţări în funcţie de măsura în care respectă Convenţia internaţională a drepturilor copilului. Ciad, Afganistan şi Sierra Leone se află pe ultimele locuri.



România ocupă poziţia 118 în clasamentul alcătuit de organizaţia nonguvernamentală KidsRights.



Efectele pandemiei ''depăşesc din păcate predicţiile pe care le-am făcut la început, în urmă cu un an'', a avertizat Marc Dulleart, fondatorul şi preşedintele acestui ONG. ''În afară de pacienţii infectaţi cu noul coronavirus, copiii au fost cel mai sever afectaţi, nu în mod direct de virus, ci pentru că au fost neglijaţi de guvernele din lume întreagă'', a mai declarat acesta. ''Relansarea educaţională este cheia pentru evitarea unei catastrofe generaţionale'', a subliniat Dulleart.



Potrivit organizaţiei nonguvernamentale, peste 168 de milioane de copii nu au putut merge la şcoală, în timp ce un copil din trei la nivel global nu are acces la educaţie de la distanţă când unităţile de învăţământ sunt închise.



Alte 142 de milioane de copii se confruntă cu lipsuri materiale după ce economia mondială a fost lovită de pandemie, iar 370 de milioane de copii nu au mai avut parte de hrana oferită la şcoală.



KidsRights a desfăşurat, în colaborare cu fotbalistul Marcus Rashford, care joacă pentru Manchester United şi pentru naţionala Angliei, o campanie care vizează prelungirea restauraţiei şcolare gratuite.



Organizaţia a felicitat totodată Bangladeshul pentru a fi consacrat un post de televiziune naţional şcolii de la distanţă şi a apreciat Belgia şi Suedia pentru eforturile de a menţine şcolile deschise.



În plus, 80 de milioane de minori riscă să nu le fie administrate vaccinările de rutină pentru alte afecţiuni din cauza presiunii asupra unităţilor sanitare, estimează autorii raportului. Organizaţia se îngrijorează totodată de ''recrudescenţa fără predecent'' a violenţelor domestice în perioadele de lockdown, cărora copiii le cad deseori victime.



ONG-ul a inclus pentru prima dată în lista sa Palestina, plasând-o pe locul 104 pentru atenţia acordată asistenţei medicale în ciuda circumstanţelor dificile.



În schimb, la fel ca în anii precedenţi, Marea Britanie, Australia şi Noua Zeelandă au fost plasate pe un loc inferior din cauza lipsei de protecţie oferite unor anumite categorii de copii.



Austria şi Ungaria au pierdut de asemenea locuri în clasament din cauza unor probleme de discriminare. Ungaria a pierdut locul 97, iar în prezent se află pe poziţia 141 îndeosebi din cauza discriminării ''preocupante'' faţă de copii romi.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI