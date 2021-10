Mirel Rădoi pleacă de la Națională EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Selecţionerul Mirel Rădoi a anunţat, în conferinţa de presă de după meciul cu Armenia, că după ultimele meciuri din grupa de calificare la Cupa Mondială 2022, cu Islanda şi Liechtenstein, contractul său cu Federaţia Română de Fotbal expiră şi că echipa naţională va avea nevoie de un alt antrenor.

"În momentul de faţă ar trebuie să vorbim despre partidele rămase şi nu despre situaţia mea. Nu încerc să pun presiune pe conducerea federaţiei să vină cu vreun contract. Şi dacă s-ar prelungi, ar fi cu acordul meu. Dar în momentul de faţă nu vreau să creăm un alt subiect. Oricine, din luna noiembrie încolo, poate fi în faţa dumneavoastră, aşa că orice este posibil. Îmi vine greu să cred că acum vreţi să mai fiu aici, după ce în tur voiaţi să-mi dau demisia. Mi-e greu să cred că după partida cu Islanda (barajul pentru EUROP 2020, n.red.), când voiaţi să plec, acum vreţi să mai rămân la echipa naţională vreo doi ani, să mai staţi cu mine pe aici. Reacţionăm doar în funcţie de rezultat? Nu are rost, mă ştiţi. Din luna noiembrie, echipa naţională trebuie să-şi găsească antrenor. Indiferent ce se întâmplă. Şi dacă vom fi pe primul loc, eu nu voi mai fi, am spus foarte clar. Contractul meu se termină, îmi văd de treaba mea, echipa naţională rămâne în continuare, să aduceţi pe cine vreţi dumneavoastră", a declarat Rădoi, în timpul conferinţei de presă organizate după meciul cu Armenia.

Selecţionerul a precizat că înţelegerea cu FRF se prelungeşte automat doar cu acordul său.

Federaţia Română de Fotbal nu i-a făcut până în acest moment o ofertă de prelungire a contractului lui Rădoi.

"Pentru mine nu ar însemna foarte mult o calificare la baraj, ar însemna pentru echipa naţională şi pentru băieţi. (...) Gândurile nu mi le-am schimbat, cred că trebuie să vorbim despre meciurile echipei naţionale şi nu despre mine. Eu vreau să câştigăm cele două meciuri şi apoi vom vedea ce va fi, contractul meu se termină în luna noiembrie. Oferte au fost până acum, în momentul de faţă chiar nu am nimic, vă dau cuvântul de onoare, nu am nicio înţelegere tacită. Federaţia nu mi-a făcut o ofertă şi dacă ar face-o nu aş accepta, e un ciclu care s-a terminat din punctul meu de vedere. Nu am ce să reproşez federaţiei, mi-au pus totul la punct. Am nevoie de o pauză, dacă va veni apoi o ofertă probabil că voi accepta", a completat Rădoi.

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Armeniei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, prin golul marcat de Alexandru Mitriţă (26) şi a urcat pe locul secund în grupă.

În celelalte partide de luni, Germania a învins Macedonia de Nord cu 4-0, în deplasare, iar Islanda a trecut de Liechtenstein cu acelaşi scor, 4-0.

Germania, liderul grupei cu 21 de puncte, şi-a asigurat calificarea la CM 2022. Pe locul secund se află România, cu 13 puncte, Macedonia de Nord e a treia, cu 12 puncte, Armenia e a patra, cu 12 puncte, Islanda se află pe cinci, cu 8 puncte, iar Liechtenstein e ultima, cu un punct.

Ultimele meciuri din grupă vor avea loc luna viitoare, România urmând să joace acasă cu Islanda (11 noiembrie) şi în deplasare cu Liechtenstein (14 noiembrie).

Câştigătoarele grupelor se vor califica direct la turneul final din Qatar. Formaţiile clasate pe locurile secunde şi cele mai bune două echipe necalificate din Liga Naţiunilor 2020-2021 vor juca baraje în urma cărora alte trei formaţii vor obţine biletele pentru CM 2022.

