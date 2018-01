Selecția Națională Eurovision începe la Focșani EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

La Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani se fac ultimele pregătiri pentru deschiderea seriei show-urilor Eurovision România.

Duminică, de la ora 21.00, telespectatorii TVR 1, TVRi, TVR Moldova şi TVR+ îi vor putea urmări, în direct, pe primii semifinalişti Eurovsion din acest an: Lina („A Love Worth Falling For”), Johnny Bădulescu („Devoted”), Hellen („From Underneath”), Eduard Santha („Mesom Romales”), Echoes („Mirror”), Alex Florea („Nobody Told Me It Would Hurt”), Waleska („Renacer”), Liviu Anghel („Rise Up”), CornEL („Take Me Away”), Tom Hartis („Teardrop Rain”), Elena Turcu („The Perfect Fall”) şi Alexia & Matei („Walking On Water”).

Piesele sunt disponibile pe siteul dedicat: eurovision.tvr.ro

Telespectatorii TVR vor afla primii trei finalişti ai Selecţiei Naţionale din show-ul prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu.

Cei doi artişti vor fi susţinuţi, din Camera Verde, de Anca Medeleanu, prezentator TVR Iaşi, care va culege impresiile, reacţiile şi emoţiile artiştilor.

Pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision, Selecţia Naţională va avea cinci semifinale, organizate în cinci oraşe unite în Anul Centenarului de tema alegerii reprezentantului ţării noastre la etapa internaţională a Concursului Eurovision 2018: Focşani, Timişoara, Turda, Craiova şi Sighişoara.

Organizatorii au stabilit repartizarea pe semifinale a celor 60 de piese, în fiecare semifinală urmând să intre câte 12 piese.

Finala va avea loc pe 25 februarie, în București, la Sala Polivalentă.

În acest an, Selecţia Naţională se desfăşoară sub sloganul „Eurovision uneşte România!“

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs, de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării României la Eurovision.

