Epicentrul a fost în apropierea insulei Hokkaido. Seismul a fost urmat de alunecări de teren în care au fost prinse multe case, dar nu şi de o avertizare de tsunami.

Era ora locală 3 noaptea. Alimentarea cu energie electrică s-a întrerupt peste tot in Hokkaido. La fel, transmisiunile TV şi serviciile telefonice. Trei milioane de locuinţe au rămas fără curent. Guvernul a anunţat că refacerea reţelei electrice va dura o săptămână.

Latest on #Hokkaido earthquake

- at least 125 injured and 20 missing, NHK reports

- local trains and flights suspended

- schools closed in Abira near the epicenter pic.twitter.com/S8OEaW6XFz