Directorul general al Metrorex, Gabriel Mocanu, a solicitat încetarea contractului de mandat

Metrorex, Gabriel Mocanu

"Suntem în cadrul Consiliului de Administraţie şi am solicitat Consiliului de Administraţie ca de comun acord să înceteze contractul de mandat. Aceasta este solicitarea, în conformitate cu prevederile specifice ale acestui contract de mandat", a declarat vineri, Gabriel Mocanu, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă solicitarea sa are vreo legătură cu "războiul" izbucnit între ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, pe de o parte, şi sindicatul de la Metrou şi conducerea Metrorex, pe de altă parte, Mocanu a răspuns: "Eu, în general, am încercat să fiu fair-play şi sportiv în viaţă şi asta am învăţat: în momentul în care este criticată echipa, antrenorul trebuie să ştie să facă un pas în lateral".

În ultima perioadă, ministrul Cătălin Drulă a criticat salariile mari din Metrorex şi faptul că la finele anului 2020 s-a aprobat creşterea salariilor cu 18%, în contextul în care compania a suferit pierderi în urma pandemiei. Într-o postare pe Facebook, din 8 februarie, Drulă a scris că "unii dintre bogaţii tranziţiei au acaparat şi subjugat pentru ei şi interesele lor companiile statului, cum este cazul şi liderilor de sindicat (cartel) de la Metrorex".

Potrivit ministrului de resort, câştigul mediu brut lunar per salariat al Metrorex, în anul 2020, era de 9.901 lei, iar în propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2021 al companiei acesta este estimat la 12.739 lei.

