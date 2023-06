Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, vizită la centrala de la Zaporojie

Vizita a fost anunțată de compania națională de energie nucleară din Ucraina, Energoatom, într-o postare pe Telegram.

Rafael Mariano Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, s-a întâlnit marți la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre preocupările legate de centrala nucleară Zaporojie, ocupată de ruşi.

AIEA și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la această instalație, care a fost prinsă în mod repetat în focurile încrucişate, din februarie 2022 până în prezent.

#IAEA Director General Rafael #Grossi arrived at the #Zaporizhzhia NPP in the occupied #Enerhodar. pic.twitter.com/XjOSQnCpx7