Şefa diplomaţiei belgiene şi-a tăiat o şuviţă de păr în semn de solidaritate cu femeile iraniene

Şefa diplomaţiei belgiene, francofonă şi provenită dintr-o familie de origine algeriană, a luat o foarfecă şi a făcut acest gest imitând o deputată de opoziţie de origine iraniană care se afla lângă ea, în timpul unei sesiuni de întrebări pentru guvern în Camera Deputaţilor.

Hadja Lahbib s-a declarat "bulversată" de moartea "revoltătoare" a tinerei Mahsa Amini luna trecută la Teheran.

Această kurdă iraniană în vârstă de 22 de ani a decedat la trei zile de la arestarea sa pentru încălcarea codului vestimentar strict din Iran, care le obligă pe femei să poarte văl. Drama a declanşat un val de manifestaţii în Iran, care au fost reprimate violent.

"Represiunea ar fi făcut deja peste 150 de morţi, la care se adaugă sute de răniţi şi de arestări", a afirmat în faţa deputaţilor belgieni Hadja Lahbib, precizând că se bazează pe "surse independente".

Live in the Belgian parliament today! Minister Hadja Lahbib, Minister for Foreign Affairs of Belgium cutting off a lock of her hair in support of #MahsaAmini and the brave protesters in Iran.



Strong statement of solidarity by Minister @hadjalahbib!



Women. Life. Freedom! pic.twitter.com/Dr9yWK7KZI