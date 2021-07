Şedinţă de Guvern cu participarea preşedintelui: Executivul va aproba un memorandum privind implementarea proiectului ''România Educată''

"Guvernul României îşi asumă, prin prezentul memorandum, obiectivele şi ţintele strategice în domeniul educaţiei stabilite prin proiectul 'România Educată', ceea ce va determina accelerarea procesului de reformă a educaţiei româneşti şi va crea premisele asigurării stabilităţii şi credibilităţii sistemului educaţional. Pentru implementarea proiectului 'România Educată', în cadrul căruia sunt clar identificate domeniile prioritare, ţintele, obiectivele şi direcţiile de acţiune, este necesar să se elaboreze un pachet legislativ, astfel încât documentele de politici publice, rapoartele tematice şi acţiunile asociate, rezultate din procesul de dezbatere şi consultare aferente proiectului 'România Educată', să fundamenteze legiferarea unui nou model de guvernanţă în educaţie, capabile să răspundă nevoilor educaţionale şi economice ale unei lumi moderne, globale, competitive, puternic tehnologizate şi digitalizate", se arată în documentul citat de Agepres.



Potrivit memorandumului, reformele preconizate prin proiectul ”România Educată„, concordante cu măsurile prevăzute în programul de guvernare 2021-2024, sunt elaborate în acord cu Recomandările Specifice de ţară ale Comisiei Europene şi cu Programul Naţional de Reformă şi au nevoie de finanţări adecvate din surse multiple: Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, programe operaţionale europene 2014-2020 şi 2021-2027, bugetul central, bugetele locale, parteneriate public-private, fonduri nerambursabile, finanţări SEE, contribuţii ale firmelor private.



Domeniile prioritare de acţiune din cadrul proiectului ”România Educată” sunt: cariera didactică; managementul şi guvernanţa; finanţarea sistemului de învăţământ preuniversitar; infrastructura sistemului de educaţie; curriculum şi evaluare centrate pe rezultate; educaţie incluzivă de calitate pentru toţi copiii; alfabetizarea funcţională; promovarea educaţiei STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics); digitalizare; rezilienţă.



Memorandumul cuprinde şi termene asumate de Guvern pentru implementarea proiectului. Astfel, se urmăreşte constituirea, până la 1 august, a unui grup de lucru interministerial coordonat de prim-ministru, care va elabora rapoarte trimestriale de monitorizare a implementării proiectului "România Educată".



Totodată, se propune adoptarea, până la 10 septembrie, a unei hotărâri de Guvern privind aprobarea planului de acţiune, cu termene şi responsabilităţi, pentru implementarea proiectului.



Până la 1 octombrie, se are în vedere elaborarea pachetului legislativ care să asigure implementarea proiectului "România Educată".

În lunile octombrie şi noiembrie ale acestui an, Executivul doreşte să organizeze consultări cu partenerii sociali, reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi, ai mediului economic şi organizaţiilor neguvernamentale, ai comunităţilor locale, ai altor autorităţi/ entităţi publice, elevi, studenţi, profesori, experţi, pentru definitivarea pachetului legislativ.

