Şedinţă comună a Guvernelor României şi Republicii Moldova, la Chişinău. Nicolae Ciucă: Opinia României pe tematica Republicii Moldova este ascultată în capitalele europene și la Bruxelles. Ediție specială la TVR 1

Cea de-a cincea şedinţă comună a Guvernelor României şi Republicii Moldova are loc, vineri, în premieră, la Chişinău. TVR 1 și TVR Moldova transmit în ediții speciale cele mai importante momente ale acestui eveniment.

ACTUALIZARE Premierul Nicolae Ciucă a remarcat vineri, în debutul şedinţei comune a Guvernelor României şi Republicii Moldova, "cea mai mare deschidere" înregistrată vreodată în relaţiile bilaterale.

Premierul Nicolae Ciucă, discurs în ședința comună a guvernelor:

- Suntem la fel de onorați pentru că am reușit să respectăm împreună o promisiune pe care am făcut-o nu cu mult timp în urmă, să desfășurăm această ședință de guvern comună în cel mai scurt timp. Iată, are loc, așa cum ați spus, prima ședință comună la Chișinău.

- Ne bucură să vedem, acum, la Chişinău cea mai mare deschidere înregistrată vreodată în relaţia cu România. Aceste premise favorabile ne permit să construim o intensă şi ambiţioasă agendă bilaterală. În 2020, într-un an de criză, România a acordat asistenţă oficială pentru dezvoltare în beneficiul Republicii Moldova în valoare record de 46,8 milioane de euro, îndeosebi în domeniul Educaţiei, pentru burse de studiu

- În mai puțin de trei luni, deja semnăm o parte din documentele care privesc obiectivele Foii de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România-Republica Moldova.

Acordurile privind asistența financiară nerambursabilă de 100 milioane de euro, construirea și consolidarea unor poduri rutiere de frontieră și reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming,

Protocoalele de colaborare în domeniul educației, inspecției muncii, și al învățământului militar;

Planuri de acțiuni în domeniul justiției și al afacerilor interne;

Memorandumuri de înțelegere în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării, securității energetice, precum și în domeniul transformării digitale.

- Pe linia Ministerului Afacerilor Externe, au fost îndeplinite obiectivele privitoare la Asistența pentru Dezvoltare care vizează modernizarea serviciilor consulare; dotarea sistemului de justiție cu echipamente IT; organizarea unui curs de pregătire dedicat diplomaților și magistraților din Republica Moldova. De asemenea, au fost realizate progrese clare în sectoarele mediu, ape și păduri, cooperare regională, lucrări publice și administrație, agricultură, finanțe, fonduri europene, sănătate și cultură.

- În același timp, vreau să subliniez semnificația deosebită a „Declarației comune a Guvernului României și Guvernului Republicii Moldova privind consolidarea cooperării în domeniul economic și cel investițional”, document politic care transmite un semnal de susținere fermă pentru ameliorarea mediului de afaceri din Republica Moldova, ca premisă esențială a extinderii cooperării economice și investiționale bilaterale.

- Opinia României pe tematica Republicii Moldova este ascultată în capitalele europene și la Bruxelles.

- Traversăm în prezent un moment regional complicat cu o deteriorare semnificativă a mediului de securitate (...)

-Sunt evoluții care vin pe un fond de securitate deja complicat in regiune, arcat de persistența conflictelor prelungite, inclusiv cel din regiunea transnistreana. Acestea au un efect profund destabilizator si amplificând instabilitatea regionala.- Sedința comnună și pachetul de măsuri reconfirmă sprijinul nostru deplin pentru consolidarea stabilității și securității Republicii Moldova.

- Contextul complicat de securitate îndeamnă la măsuri coerente și ample de întărire a rezilienței statului în fața posibilelor amenințări care nu îmbracă numai forma explicit militară, vorbim despre riscul amenințărilor de tip hibrid, amenințările cibernetice, al vulnerabilităților care pot fi exploatate, cum ar fi cel al aprovizionării cu energie și gaze.

- Fac un apel la toți colegii miniștri ca in derularea cooperării bilaterale din domeniul dumnealor de responsabilitate, să aibă în vedere și necesitatea de a trata adecvat și de a găsi răspunsuri potrivite la aceste amenințări.







ACTUALIZARE La inceputul ședinței comune, Natalia Gavrilița a mulțumit României pentru suportul constant acordat. "Ședința comună reprezintă un eveniment rarisim în agenda diplomatică a Republicii Moldova și mă bucur că la 10 ani de la prima reuniune ne întâlnim astăzi cu o agendă în beneficiul cetățenilor", a spus Gavrilița. Premierul moldovean a invitat mediul de afaceri din România să investească în Republica Moldova și a amintit despre acordurile care urmează să fie semnate. "România a fost un susținător constant al cetățenilor noștri și vreau să menționez premiera privind reducerea tarifelor de roaming, iar beneficiile acestui acord se vor resimți în buzunarul fiecărui cetățean. Drumul nostru spre Europa trece prin România", a subliniat Gavrilița. ACTUALIZARE Miniștrii guvernului de la București au ajuns la Palatul Republicii de la Chișinău unde se desfășoară sedința comună. Cele două cabinete au făcut o poză de grup.

ACTUALIZARE Premierul Nicolae Ciucă a sosit vineri, la Chişinău, pentru o vizită de o zi în Republica Moldova, fiind întâmpinat de omologul său, Natalia Gavriliţa.

____________________

Premierul Nicolae Ciucă se află, vineri, în vizită la Chişinău, pentru şedinţa comună a celor două guverne, român şi moldovean, context în care se va întâlni cu membri ai Parlamentului, dar şi cu reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române din Republica Moldova, arată o informare a Executivului.

Astfel, la ora 9,30, premierul este fi primit de omologul său moldovean, Natalia Gavriliţa. La ora 10.00, el va participa la ceremonia depunerii de flori la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova şi la scurt timp după acest eveniment va participa la ceremonia depunerii de flori la bustul lui Mihai Eminescu, împreună cu omologul său, cu care apoi va avea o întrevedere tete-a-tete.

Potrivit unui comunicat al Executivului, la ora 10,55 va începe o şedinţă comună a Guvernelor României şi Republicii Moldova, după care vor fi semnate documente bilaterale agreate.



După declaraţiile comune ale celor doi înalţi oficiali, la ora 14,35, Nicolae Ciucă va avea o întrevedere cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, apoi cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

Cu acest prilej, premierul Nicolae-Ionel Ciucă, este însoţit de o serie de miniştri din Guvern.

Întâlnirile se înscriu în reperele colaborării dintre România şi Republica Moldova, bazate pe Parteneriatul strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, potrivit purtătorului de cuvânt al Executivului de la Bucureşti, Dan Cărbunaru

Totodată, urmează să fi semnate o serie de documente bilaterale în domenii precum energie, securitate energetică, comunicaţii, cercetare şi digitalizare, educaţie, infrastructură.

