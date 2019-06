Şedinţa coaliţiei de guvernare. Luni vor fi făcute publice analizele MAE și MAI privind alegerile europarlamentare. Dăncilă: "Trebuie să vedem care vor fi soluțiile și vom discuta și despre miniștri, dar acest lucru îl vom discuta în cadrul coaliției"

Viorica Dăncilă

ACTUALIZARE 17.01 Soluția pentru ca pe viitor să fie evitate aglomerațiile din secțiile de vot din străinătate au fost primul punct atins în cadrul discuțiilor, după cum a subliniat președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

Modul de transpunere în legislație a rezultatelor referendumului de pe 26 mai a fost al doilea punct atins.

S-a discutat și despre OUG 114 modificată și s-a convenit că trebuie făcută o analiză completă asupra ordonanței, pe toate cele 4 domenii atinse.

ACTUALIZARE 16.35 "Am stabilit faptul că nu trebuie să suprapunem referendumul peste niciun fel de alegeri, pentru că am încălca recomandările Comisiei de la Veneţia. Şi, în acelaşi timp, dacă luăm în calcul că pentru un vot avem cam două minute, pentru trei voturi, cum a fost şi cu referendumul, durata a fost de şase minute, deci şi acesta a fost un motiv de aglomerare. Sunt convinsă că în cadrul Comisiei de Cod Electoral se vor găsi soluţii, astfel încât cetăţenii să îşi poată exprima votul", a subliniat premierul Viorica Dăncilă, la finalul ședinței.

În Parlament, comisiile de specialitate vor face demersurile încât să existe în cel mai scurt timp un referendum pentru transpunerea în Constituție a celor 2 obiective.

Premierul Viorica Dăncilă a indicat că a vorbit cu președintele Klaus Iohannis despre propunerile de remaniere și că așteaptă o decizie oficială a acestuia pe cele trei ministere unde sunt miniștri interimari. Mandatele expiră vineri.

"Nu am discutat încă cu domnul președinte (despre decizia de remaniere-n.red.). Am să sun. Am avut o discuție ieri (miercuri-n.red.) cu domnul președinte. Am vorbit despre fiecare candidat în parte, am motivat propunerile și acum aștept de la președinte să vină cu un răspuns pentru cele trei portofolii, interimatele care expiră mâine (vineri-n.red.). Am discutat cu domnul președinte despre fiecare propunere, am spus de ce am făcut aceste propuneri, faptul că îmi doresc să avem în guvern oameni cu performanță", a declarat Dăncilă.

În cadrul forurilor statutare va fi luată o decizie și privind postul de vicepremier pe probleme economice.

Referitor la situația miniștrilor ALDE și, implicit, a ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a cărui demitere a fost cerută de președintele Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă a declarat: "ALDE va decide dacă își dorește această remaniere".

Luni vor fi făcute publice analizele MAE și MAI privind alegerile. "Trebuie să vedem care vor fi soluțiile și vom discuta și despre miniștri, dar acest lucru îl vom discuta în cadrul coaliției", a mai arătat șeful executivului.

ACTUALIZARE 15.44 La şedinţă participă şi preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Întâlnirea are loc în biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor.

Sunt prezenți și alţi lideri ai celor două formaţiuni politice: Paul Stănescu, Marcel Ciolacu, Mihai Fifor, Varujan Vosganian.



Întrebată dacă va discuta şi despre remanierea guvernului, Viorica Dăncilă a răspuns: "Nu ştiu, să vedem".

Şedinţa are loc în contextul în care, miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, după consultările cu reprezentanţii partidelor parlamentare, că i-a invitat să semneze un acord naţional pentru România europeană, prin care să se angajeze pentru continuarea parcursului european al ţării şi pentru a pune în aplicare rezultatul referendumului din 26 mai.

Textul integral al Acordului național propus de președintele Iohannis partidelor după referendum

Tot miercuri, preşedintele executiv interimar al PSD, senatorul Paul Stănescu, a afirmat că premierul Viorica Dăncilă ar putea face o remaniere "mai amplă" a executivului după moţiunea de cenzură.

