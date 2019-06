Bătălie în interiorul PSD EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Potrivit unor surse s-ar fi conturat deja o formulă pentru noua conducere. Viorica Dăncilă și-a anunțat deja intenția de candida pentru funcția de lider al PSD. Președinte executriv ar urma să fie Marian Oprișan, de la PSD Vrancea, iar secretar general Nicolae Bădălău.

Liderul social democraților de la sectorul 3, Robert Negoiță, a spus că mai întâi PSD ar trebui să vadă de ce românii nu mai au încredere în guvernarea PSD și mai apoi conducerea partidului să se gândească la formule pentru conducerea formațiunii politice.

ACTUALIZARE Paul Stănescu a luat cuvântul și a spus că își dorește amânarea Congresului pentru că nu au timp să se organizeze atât de repede. La rândul său, Dumitru Buzatul, liderul PSD Vaslui, a spus că ar trebui întâi statutul partidului apoi să aibă loc alegeri în toate filialelel partidului și mai apoi să aibă loc Congresul pentru alegerea noii conduceri. Este o idee pe care a susținut-o și liderul PSD Maramureș Gabriel Zetea.

____________________________________________

Premierul Viorica Dăncilă, preşedinte interimar al PSD, a respins categoric varianta amânării congresului social-democraţilor programat pentru 29 iunie, subliniind că o decizie în acest sens a fost luată deja într-o şedinţă a Comitetului Executiv Naţional.



"Nu, categoric nu. S-a luat o decizie în Comitetul Executiv, deciziile luate sunt decizii luate, deci ele nu se modifică sub nicio formă. Un partid serios este un partid care-şi respectă deciziile", a declarat Viorica Dăncilă, joi, înainte de CExN al PSD, întrebată dacă congresul va fi amânat.

Social-democraţii vor discuta în această şedinţă despre Congresul partidului din data de 29 iunie, despre modificarea statutului partidului, despre programul politic şi candidaţii la şefia PSD.

Marţi, social-democraţii s-au întâlnit în Biroul Permanent Naţional, unde au luat o serie de decizii care urmează să fie validate joi de CExN.

"Am discutat astăzi despre moțiunea de cenzură, am discutat despre organizarea Congresului din data de 29, luna aceasta. Am vorbit despre modificarea statutului şi am făcut un grup de lucru care să lucreze la programul politic al partidului şi bîneînţeles un grup de lucru care presupune o cooperare foarte strânsă între Guvern şi Consiliul Naţional referitor la programul de guvernare, la priorităţile noastre, precum şi stabilirea unui calendar de implementare a acestora. Toate acestea vor fi validate în cadrul Comitetului Executiv Naţional, care va avea loc joi, la ora 11,00", a precizat preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat deja că vrea să candideze la şefia PSD la Congresul din 29 iunie.

